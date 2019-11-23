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الطالع الفلكي السّبت 23/11/2019..قَرِين قَندِيل!

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:54 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد يسري
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*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الثّامنة صباح غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.
**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى العاشرة و 15 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من  16 نوفمبر - 16 ديسمبر.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.

اليوم 14 هاتُور قبطى ، 23 تِشْرين ثَانِ رُومى، 26 رَبيعٍ الأوّل، مُمْتَزِجْ، البدء بأعمال جديدة مكروهٌ اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.

قال الحكيم المصرى: -الفَرْأ جُوّا البنى آدم نفسه ، كل بنى آدم فينا ليه عالم تانى خالص جُوّاه.(وحيد سيف من فيلم الأيدى القذرة-1975)


*القمر فى الميزان "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.


*القمر فى الميزان يعنى
الإنتباه لكفتىْ الميزان ،إيراداتك ومصروفاتك ، منزلك وعملك ، زوجتك ووالدتك ، بطنك وعقلك، بائع ومُشترى ، عريس وعروس،كفتان مُتقابلتان لكن غير مُتعارضتان يربطهما عمود واحد هو المصلحة المُشتركة وعليك التوفيق بينهما قدر إمكانك حتى تستوى الكفتان بالعدالة دون شطط من كفّة على حساب الأخرى ، وقت مُلائم لإنعاش نفسك بحمام دافئ وملابس فريش نظيفة ووضع العطور لتشعر بطعم الحياة واستعادة روح الشباب والصحّة والحيويّة من جديد ، التسوّق والإستفادة من عروض الخصومات والتفاوض على الأسعار بشجاعة فى السلع التى تحتمل أكثر من سعر و توفير كل قرش يُمكن توفيره ، بالإضافة لإعادة تدوير الأغراض البالية بدلاً عن الإسراف وشراء الجديد ، ولأن برج الميزان علوّ زُحل فتسوية النزاعات القانونيّة مُرجّح وبصورة تُرضى الطرفين دون شطط من طرف على حساب الآخَر، كما أنّ إقامة حفلات الزفاف والولائم بما يُسعد المدعوّين مُنَاسِبَة ، بمشيئة الله تَعَالى.


*اليوم بمشيئة الله تَعَالى
تحل ذكرى ميلاد الفنانة حياة قنديل حَفِظَهَا الله فكل عام وهى بألف خير، هى زوجة الفنان فكرى أباظة رَحِمَه الله والذى توفّى 2004 ويكون شقيق الفنان رُشدى أباظة، ولهما إبنة هى الشّيْمَاء ، هذه هى الأسماء المُسَاوية للقِيَم الحسابيّة  لإسم حياة محمّد قنديل وإسم الشهرة حياة قنديل مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(شجرة الحياة)،(سحرقوى)،(صقرأسود)،(علم المحاسبة)،(قصص الأطفال)، (نجمة الصباح)،(إعتراض دون سبب)،(أسَرَنِى بِحُبّه).

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: التفاصيل الصغيرة الماكرة قد تتعاظم لتكون فى ضخامة الأهرامات عند نشوب النّزاع المتوقّع، قم بفحص تفاصيل الإتفاقات المكتوبة بصبر مُمِلّ.

برج الثور: لا تُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.

برج الجوزاء: قم بوضع الحدود والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.

برج السّرطان: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المُجازفة.

برج الأسد: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.

برج العذراء: إبحث عمّا يُميز بصمتك عن بصمات الآخرين وأبدأ فى تسويقها بدلاً عن البكاء على اللبن المسكوب والفرص الضائعة،كلٌ مِنّا عنده شيئٌ ما.

برج الميزان: برجك يرمز للموازنة بين الكرم والحرص، العقل والقلب ، موازنة فى علاقتك بين الوالدة والزوجة ، لا تسمح لكفّة بالشطط على حساب كفّة أخرى.

برج العقرب: الحاسّة السّادسة أو الشّعور بالضيق أو القلق من أمرٍ ما دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار حتى فحص الأمر بدقّة.

برج القوس: فى علاقتك العاطفيّة تمسّك بالحدود الأخلاقيّة إن كنت لاتزال فى مرحلة الخطوبة، وابتعد عن علاقة خارج الخط إن كنت متزوجًا.

برج الجدى: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض، لا تورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.

برج الدّلو: أنت إنسان بما يكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بما يكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك، أو والديْك.

برج الحوت: الأنشطة الإجتماعيّة ولو عن طريق هاتفك النقال فكرة طيبة، صِلَة الرَحِمْ تعنى تقديم المُساعدة وليس تبادل العبارات الودية فقط.
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