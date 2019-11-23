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سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23 نوفمبر 2019.. واستقرار نسبي لعيار 21
السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:10 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
استقر سعر الذهب اليوم في مصر بتعاملات سوق الصاغة السبت 23 نوفمبر 2019 ، وشهد سعر الدولار حالة من التراجع في السوق المحلى خلال تعاملات الاسبوع الماضي بقيمة وصلت الى 3 جنيهات في العيار، ويشهد سعر الذهب حالة من التراجع في سوق الصاغة المحلى خلال تعاملات الفترة الماضية تزامنا مع انخفاض اسعار الذهب العالمى
اسعار الذهب اليوم السبت 23 نوفمبر 2019
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 563 جنيه للجرام.
وصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 752 جنيه للجرام.
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 663 جنيه للجرام.
سجل الجنيه الذهب عند 5280 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب العالمية اليوم السبت 23 نوفمبر
ارتفعت اسعار الذهب االعالمية في المعاملات الفورية أمس الجمعة أخر تعاملات الاسبوع بنسب بسيطة بلغت 0.4 بالمئة إلى 1470.46 دولار للأوقية (الأونصة)، وجاءت الارتفاعات المحدودة بسب الضبابية حول توقيع الصين وامريكا اتفاق تجاري، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1470.70 دولار للأوقية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 912.41 دولار لكنه زاد 2.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.
وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1768.91 دولار للأوقية، متجها لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف سبتمبر.
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