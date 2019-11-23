سعر الذهب اليوم في مصر السبت 23 نوفمبر 2019.. واستقرار نسبي لعيار 21

اسعار الذهب العالمية اليوم السبت 23 نوفمبر

ارتفعت اسعار الذهب االعالمية في المعاملات الفورية أمس الجمعة أخر تعاملات الاسبوع بنسب بسيطة بلغت 0.4 بالمئة إلى 1470.46 دولار للأوقية (الأونصة)، وجاءت الارتفاعات المحدودة بسب الضبابية حول توقيع الصين وامريكا اتفاق تجاري، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1470.70 دولار للأوقية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 912.41 دولار لكنه زاد 2.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.





وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1768.91 دولار للأوقية، متجها لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف سبتمبر.







