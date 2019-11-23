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"العمل البريطاني" يتعهد باتخاذ إجراءات بشأن الشركات متعددة الجنسيات

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:22 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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يٌعقد حزب العمال البريطاني المعارض مظاهرة خارج مستودع في الأمازون اليوم السبت في الوقت الذي يبرز فيه وعده باستهداف الشركات متعددة الجنسيات التي يتهمها بالتهرب من الضرائب وخداع العمال في حالة فوزه في انتخابات الشهر المقبل.

وكشف حزب العمل في بيانه الذي تم إطلاقه اليوم الخميس عن خطة لإنفاق ما يقرب من 83 مليار جنيه على برنامج للتأميم على نطاق واسع والخدمات العامة المجانية مع عائدات تأتي من الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع والشركات.

وقال حزب العمل إن "برنامج الضرائب العادلة" الخاص به سيضمن أن الحي المالي لمدينة لندن والشركات الكبرى وأولئك الذين تفادوا من الضرائب دفعوا حصتهم.

وأضاف كوربين في خطابه خارج مستودع ألأمازون في يوركشاير، شمال انجلترا، غالبًا ما تتصرف الشركات الضخمة متعددة الجنسيات كما لو أن القواعد التي نعيش بها جميعًا لا تنطبق عليها. إنهم يستخدمون الثغرات للادعاء بأنهم لا مدينون بالضرائب ويدفعون عمالهم بسخرية.

وأوضح أيضًا، سوف تتحدى حكومة حزب العمال القادمة وجهًا لوجه ثقافة الغش في الأجور والكثير من الشركات متعددة الجنسيات، التي تستخدم قوتها وقوانيننا الضعيفة لكسر كل من دافعي الضرائب وعمالهم"، وفقًا لمقتطفات صادرة عن مكتبه.

بينما نفت "أمازون" مزاعم كوربين قائلةً إنها كانت خاطئة.

وقال متحدث باسم شركة أمازون في بيان، الحكومة كتبت قوانين الضرائب وهي مصممة لتشجيع الاستثمار، ونحن نستثمر بكثافة في خلق فرص العمل والبنية التحتية في جميع أنحاء المملكة المتحدة - أكثر من 18 مليار جنيه استرليني (23 مليار دولار) منذ عام 2010.

ويتخلف حزب العمال عن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بحوالي 10 نقاط أو أكثر في استطلاعات الرأي، ولكنه يأمل في أن يفوز استهداف "المصالح الخاصة" على الناخبين قبل انتخابات 12 ديسمبر.

وخصص الحزب شركات تقنية مثل "أمازون"، و"جوجل"، و"الفيس بوك" لفرض ضرائب إضافية، قائلًا إنها ستجلب تدابير لمنع الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب من خلال مخططات تحويل الأرباح. وقالت إن هذا سيحقق 6.3 مليار جنيه في 2023-4.

وتشمل التدابير الأخرى المخطط لها إجراء تحقيق في القطاع المالي، وإدخال ضريبة على الممتلكات الخارجية للشركات بنسبة 20 ٪، وإلغاء الوضع غير الموطن الذي يسمح لبعض الأشخاص المقيمين في بريطانيا بالحد من الضرائب التي يدفعونها.

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الكلمات المفتاحية

غش الأجور حزب العمل البريطاني جيريمي كوربين جوجل امازون الفيس بوك

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