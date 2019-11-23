قتلى وجرحى بانفجار شمال أفغانستان

وقع انفجار بإقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان، أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وقال مسؤولو الأمن المحلي، إن الانفجار وقع بمنطقة "الاساي" أمس الجمعة.

ووفقا للوكالة الأفغانية، فجر المسلحون، عبوة ناسفة، يتم التحكم فيها عن بعد في أحد الأسواق، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المتشددة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، على الانفجار حتى الآن.

وكثيراً ما تستخدم حركة طالبان وجماعات متشددة أخرى العبوات الناسفة كسلاح من خيارهم لاستهداف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.

غير أن تفجيرات القنابل على جوانب الطرق تسفر عن مقتل مدنيين.



