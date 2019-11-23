القوات العراقية تدمر أنفاق وأسلحة لداعش في محافظة صلاح الدين

عثرت قيادة عمليات أمن محافظة صلاح الدين العراقية، على عبوات ناسفة، ودمرت 3 أنفاق لتنظيم داعش الإرهابي غرب تلول الباج.

وقالت قوات الأمن بمحافظة صلاح الدين، إنها "نفذت واجباً لتفتيش وتطهير ضمن منطقة غرب تلول الباج لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة وملاحقة بقايا فلول عصابات داعش، نتج عنه، تدمير 3 أنفاق أحدهم يحتوي 7 غرف وبداخله معدات عسكرية وادوية وملابس"، بحسب ما ذكر موقع "بغداد بوست" الإخباري.

وفي بيان، أكدت قوات الأمن العراقية، العثور على على 11 عبوة ناسفة، تم تدميرها في مواقعها، وتدمير وكرين كان يستخدمان من قبل الإرهابين في المنطقة.

وأضافت قيادة عمليات أمن محافظة صلاح الدين إلى أن "قوة من قيادة عمليات الجزيرة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، عثرت على كدس للعتاد من مخلفات داعش في منطقة وادي القصر، بينها مساطر تفجير وقنابل هجومية وأجهزة تفجير عن بعد وأجهزة اتصال وعشرات الأنواع من أدوات التفجير والصواعق الكهربائية وقذائف مدافع ومواد أخرى".