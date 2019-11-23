Advertisements
Advertisements
Advertisements

القوات العراقية تدمر أنفاق وأسلحة لداعش في محافظة صلاح الدين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:48 ص
Advertisements
القوات العراقية
القوات العراقية
وكالات
Advertisements

عثرت قيادة عمليات أمن محافظة صلاح الدين العراقية، على عبوات ناسفة، ودمرت 3 أنفاق لتنظيم داعش الإرهابي غرب تلول الباج.

 

وقالت قوات الأمن بمحافظة صلاح الدين، إنها "نفذت واجباً لتفتيش وتطهير ضمن منطقة غرب تلول الباج لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة وملاحقة بقايا فلول عصابات داعش، نتج عنه، تدمير 3 أنفاق أحدهم يحتوي 7 غرف وبداخله معدات عسكرية وادوية وملابس"، بحسب ما ذكر موقع "بغداد بوست" الإخباري.

 

وفي بيان، أكدت قوات الأمن العراقية، العثور على على 11 عبوة ناسفة، تم تدميرها في مواقعها، وتدمير وكرين كان يستخدمان من قبل الإرهابين في المنطقة.

 

وأضافت قيادة عمليات أمن محافظة صلاح الدين إلى أن "قوة من قيادة عمليات الجزيرة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، عثرت على كدس للعتاد من مخلفات داعش في منطقة وادي القصر، بينها مساطر تفجير وقنابل هجومية وأجهزة تفجير عن بعد وأجهزة اتصال وعشرات الأنواع من أدوات التفجير والصواعق الكهربائية وقذائف مدافع ومواد أخرى".

Advertisements

أخبار تهمك

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 13 ساعة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 11 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. القبض على 5 مصريين في السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

أحمد بلال
أحمد بلال

النيابة العامة تعاين حريق مول تجاري في الزقازيق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

ads
DMCA.com Protection Status