طارق الشناوي يكتب: المهرجان يخترق حواجز الخوف والرسمية والعزلة

تفصيلة صغيرة جدًّا لم، وربما لن تستوقف أحدًا.. الوزيرة الفنانة د. إيناس عبدالدايم تواجدت ليلة افتتاح المهرجان فى مهمة رسمية خارج الحدود، فلم تفعل مثلما تعودنا وتسند المهمة إلى وكيل أول وزارة الثقافة، قررت أن تحطم حاجز (البروتوكول) وأسندت إلى محمد حفظى إلقاء كلمتها القصيرة، لتصل الرسالة، وهى أن المهرجان يتحرر من تلك القيود الشكلية التى تناصب العداء لكل خروج عن السائد.





تلك كانت الرسالة الأولى.. العرض الذى قدمه خالد الصاوى بحضوره اللافت والعميق هو الرسالة الثانية.. أظنها وصلت.. نعلم أن الفنان المصرى يعانى فى الأعوام الأخيرة، وعبر(السوشيال ميديا) يكتبون رسائل تُشير لمأساوية الحالة، بينما خالد على المسرح فعلها، وتحت مظلة الدولة ومن خلال قناة تشكل داخل معادلة الإنتاج الدرامى الحالى ضلعًا حيويًّا، أمسك بالموبايل وكأنه يتلقى (أوردر) بالمشاركة فى عمل فنى وعليه التوقيع و(إلا).





باح خالد بالكثير، وهذا يعنى برسالة لا تحتمل التأويل أن هناك ضوءًا أخضر بالإعلان، ومن الممكن أن يفسر المشاهد أمام التليفزيون أن تلك الإشارة له أيضا، فلا يمكن تصور أن العرض لم توافق عليه قبل السماح بتداوله عيون رقابية، وهكذا حطم المهرجان حاجز الخوف.





حاجز ثالث اخترقه المهرجان على استحياء هذه المرة، مجرد طرقات خفيفة على الباب، وهى عزلة الجمهور عن الحضور، شاهدنا الطوابير ممتدة أمام شباك التذاكر فى دار الأوبرا.. وتلك النقطة المحورية سنعود إليها بشىء من التفصيل. لنُكمل أولًا حفل الافتتاح.





التقط النجم الشاب أحمد داوود الخيط بعد المخضرم الصاوى، ارتدى داوود قبعة مكسيكية للإعلان عن السينما القريبة من مشاعرنا، ورغم حماسى لداوود الذى أرى فيه هو وأحمد مالك البطلين القادمين على الشاشة، إلا أن حضوره على خشبة المسرح كان باهتًا، ومن الممكن الاستغناء تمامًا عن فقرته، خاصة أن حفظى بعدها تولى تقديم السينما المكسيكية.





دينا الشربينى بحاجة إلى (اسكريبت) محدد التفاصيل قادر على مداعبة الجمهور.. الحديث عن مبادرة (50 50) التى انضمت إليها مصر مؤخرا، يؤكد خصوصيتنا فى (الفن السابع).. وبدون تعمد، تشكل النساء فى المهرجان القسط الأكبر من فريق العمل، ولا أتصور الأمر مرتبطًا بمرحلة حفظى.. (جينات) المهرجان منذ البدء بها هذا التوجه النسائى، ترأسته د. ماجدة واصف ثلاث سنوات، وكانت السيدة سهير عبدالقادر تشكل أهم أضلاعه على مدى 30 عامًا.. أكثر من ذلك أن السينما المصرية هى الوحيدة فى العالم التى تملك (سداسية ذهبية) من النساء، هن (عزيزة أمير وبهيجة حافظ وآسيا وأمينة محمد وفاطمة رشدى ومارى كوينى)، اللاتى حفرن البنية التحتية للسينما المصرية، كن مغامرات بقدر ما هن عاشقات للسينما، بينما الرجال كانوا يكتفون فى تلك المرحلة بالوقوف على الخط للتشجيع.





الدورة باسم يوسف شريف رزق الله، وهو حاضر فى كل الملصقات، منح المهرجان حياته، والتكريم حتمى.. أيضا عزت أبوعوف الذى تولى القيادة فى خمس دورات متتالية استحق التكريم، المهرجان العالمى فى توجهه بعيد عن حتمية وخصوصية تكريم رزق الله وأبوعوف، غير مطلوب منه تكريم الفنانين الراحلين، فهذا هو دور المهرجان القومى، ولكنهم قرروا تكريم هيثم أحمد زكى، وكان منطقيًّا فى هذه الحالة، تكريم كل الراحلين أمثال فاروق الفيشاوى وسعيد عبدالغنى ومحمود الجندى، حتى لا يصبح الأمر مقصورًا على فنان شاب مهما كان إحساسنا بفاجعة الرحيل.





حرصت منة شلبى الحاصلة على جائزة فاتن حمامة للتميز على أن تذكر كل المخرجين الذين منحوها الفرصة وآمنوا بموهبتها، وهذا ما يؤكد نضوجها وجدارتها بالتكريم.. شريف عرفة توقف بكل عرفان أمام الذين أضاءوا حياته، بدايةً من ماهر عواد، الكاتب الذى اقتسم معه فى بداية المشوار اللقمة واللقطة، ثم وحيد حامد الذى فتح أمامه طاقة نور أخرى وقدم من تأليفه ستة الأفلام من أهم- إن لم تكن- أفضل أفلام شريف، والثالث عادل إمام الذى آمن بموهبة عرفة وحمل بجماهيريته غير المسبوقة رسائله للملايين، وتوقف كثيرا بكل تقدير أمام السيدة زوجته.



