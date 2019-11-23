رسالة إكرامي إلى رمضان صبحي

وجه شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى زميله في الفريق رمضان صبحي وقائد منتخب مصر الأوليمبي.



وتوج منتخب مصر الأوليمبي مساء أمس الجمعة بلقب بطولة إفريقيا تحت ٢٣ عامًا عقب الفور على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.



وغرد إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"عندما تجتمع الإمكانيات الفنية مع فكر مرن طموح قابل للتطور و النضج".



وأضاف :"وعندما تجتمع الرجوله والروح والمسئوليه مع شارة القيادة فتأكد أن قائد جديد للكره المصريه في الطريق الصحيح".



وتابع :"بإذن الله بداية تاريخ كبير يتبعه مسئولية أكبر.. رمضان صبحي من كل قلبي أنا فخور بيك".



وتوج رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأوليمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وكوت ديفوار التي أقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد القاهرة في نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة التي أقيمت بمصر في الفترة من ٨ نوفمبر وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر.



ونجح منتخب مصر في الفوز بالبطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، بحضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية.



وقدم المنتخب المصري مباراة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، ونجح في حصد اللقب الغالي، بعد صراع مع الأفيال الإيفوارية، ويضيف انحاز جديد لنفسه بعد الانجاز الذي تحقق منذ أيام قليلة بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠.