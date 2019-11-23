هيمنة مصرية على التشكيل الأفضل لأمم إفريقيا تحت ٢٣ عاما

وكان رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأوليمبي والنادى الأهلي قد توج بجائزة أفضل لاعب في بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، والتي أقيمت على الأراضي المصرية في الفترة من ٨ نوفمبر حتى الثاني والعشرين من نفس العام

كما حصل محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الوطني على جائزة أفضل حارس في أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية.