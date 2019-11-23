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هيمنة مصرية على التشكيل الأفضل لأمم إفريقيا تحت ٢٣ عاما

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:09 ص
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منتخب مصر الاولمبي
منتخب مصر الاولمبي
علي نبوي
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لبطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام والتي أقيمت في مصر في الفترة من ٨ إلى ٢٢ من نوفمبر الجاري.

وتوج منتخب مصر باللقب الإفريقي بعد فوزه أمس على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في مباراة ذهبت للأشواط الإضافية لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ١-١.

وهيمن لاعبو منتخب مصر على التشكيل المثالي الذي أعلنه "كاف" حيث تواجد ٥ لاعبين في التشكيل، فيما تواجد ٤ لاعبين من الوصيف منتخب كوت ديفوار ولاعب من جنوب إفريقيا وغانا.

وجاء شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر كأفضل مدرب في البطولة التي توج بلقبها الفراعنة.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : ريبو مبالي "جنوب إفريقيا" - كواديو يفيس "كوت ديفوار" - أحمد رمضان "بيكهام" - سيلاس جيناكا "كوت ديفوار

خط الوسط : عمار حمدي - أبو بكر كيتا "كوت ديفوار" - إيفانز مينساه "غانا"

خط الهجوم : رمضان صبحي - يوسف داو "كوت ديفوار" - مصطفى محمد.

وكان رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأوليمبي والنادى الأهلي قد توج بجائزة أفضل لاعب في بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، والتي أقيمت على الأراضي المصرية في الفترة من ٨ نوفمبر حتى الثاني والعشرين من نفس العام

 

كما حصل محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الوطني على جائزة أفضل حارس في أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

 

ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية.


هيمنة مصرية على التشكيل الأفضل لأمم إفريقيا تحت ٢٣ عاما
هيمنة مصرية على التشكيل الأفضل لأمم إفريقيا تحت ٢٣ عاما
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الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي منتخب مصر تحت 23 عاما المنتخب الاوليمبى الأهلي

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