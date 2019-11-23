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جوارديولا يفسد مخطط ريال مدريد للتوقيع مع لاعب برشلونة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:39 ص
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جوارديولا
جوارديولا
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى لتوجيه ضربة لغريمه برشلونة بالتعاقد مع لاعب نادي برشلونة "صامويل أومتيتي".


ويعاني أومتيتي من وضعية صعبة داخل صفوف البلوجرانا، حيث تسببت الإصابات المتتالية في إنخفاض مستواه بشكل مخيف، ليفقد مركزه الأساسي في برشلونة ومنتخب فرنسا لصالح زميله كليمون لونجليه.


رروغم إبتعاده عن الصورة، إلا أن الفرنسي ذو الأصول الكاميرونية ما زال يروق للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، حيث طلب من رئيس النادي "فلورنتينو بيريز" سرعة ضمه للنادي الملكي.


ويعاني دفاع ريال مدريد من غياب البديل الجيد للثنائي سيرخيو راموس ورافائيل فاران، ويرى زيدان في أومتيتي خير تعويض للثنائي.


جوارديولا يدخل على خط المفاوضات مع أومتيتي

في سياق متصل يسعى نادي مانشستر سيتي لتدعيم خط دفاعه المتخم بالإصابات منذ إصابة إيمريك لابورت مدافع الفريق ومنتخب فرنسا مطلع هذا الموسم.


ويعد الدولي الفرنسي هدفاً قديماً للمدرب بيب جوارديولا، حيث حاول التعاقد معه مطلع هذا الموسم، لكن طلبه قوبل بالرفض من إدارة البلوجرانا.


وأضافت التقارير أن بيب سيدخل على خط المفاوضات مع أومتيتي لتدعيم الخط الخلفي للسيتي، مما سيؤدي لإرتفاع القيمة المالية للصفقة في حال حدوثها.


ومن المتوقع أن يرتفع سعر اللاعب لنحو 100 مليون يورو نظراً للمنافسة الشديدة بين الناديين على أومتيتي.

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