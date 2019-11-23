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ناهد السباعي: أنا لست ممثلة مهرجانات أو أفلام تجارية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:35 ص
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بوابة الفجر
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ردت الفنانة ناهد السباعي، على تصنيف البعض لها بأنها ممثلة لأفلام المهرجانات، قائلة: "أنا لستُ ممثلة مهرجانات ولا ممثلة أفلام تجارية أو شعبية.. كل التصنيفات في الحقيقة أمر سخيف وظالم للممثل وللعمل الفني".

وأكدت في تصريحات صحفية: "أنا ممثلة لأي دور جيد في أي عمل مهما كان، سواء كان كوميديًا، أو تراجيديًا، أو دراميًا، أو مسرحيًا، أو سينمائيًا.. بدليل أني قدمت أعمالاً كوميدية مثل "هبة رجل الغراب" و"الزوجة 18"، فكيف يقال إني ممثلة أعمال مهرجانات فقط؟ 

وأوضحت أن الأعمال المذكورة تلفزيونية وجماهيرية وليس لها علاقة بالمهرجانات وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.


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الكلمات المفتاحية

ناهد السباعي مهرجانات ممثلة افلام

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