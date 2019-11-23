موعد مباراة يوفنتوس واتلانتا اليوم السبت 23/11/2019 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

ستضيف معلب أتليتي أزوري دي ايتاليا مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، الذى يعود ويفتح أبوابه من جديد بعد فترة التوقف الدولى الطويلة التى إمتدت لإسبوعين بمباراة قوية بين كل من يوفنتوس واتلانتا .



