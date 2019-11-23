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موعد مباراة يوفنتوس واتلانتا اليوم السبت 23/11/2019 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:16 ص
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يوفنتوس واتلانتا
يوفنتوس واتلانتا
علي شحاتة
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ستضيف معلب أتليتي أزوري دي ايتاليا مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، الذى يعود ويفتح أبوابه من جديد بعد فترة التوقف الدولى الطويلة التى إمتدت لإسبوعين بمباراة قوية بين كل من يوفنتوس واتلانتا .

موعد مباراة يوفنتوس واتلانتا بالدوري الإيطالي
 يستضيف يوفنتوس نظيره أتلاتنا ضمن مباريات الجولة ال 13 من بطولة الدوري الإيطالي، فى تمام الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءا بتوقيت السعودية والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات والثانية مساءا بتوقيت جرينتش.

 القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس واتلانتا بالدوري الإيطالي
 ينتظر عشاق الدوري الإيطالي مباراة قوية بين ميلان ونابولي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر فى تمام السابعه مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.

قائمة يوفنتوس أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي
حراسة المرمى: بوفون، تشيزني، بينسوجلو.
الدفاع: دي ليخت، روجاني، بونوتشي، ديميريل، دي شيلو، دانيلو.
الوسط: ماتويدي، بيانيتش، إيمري تشان، بيرنارديسكي، خضيرة، بينتاتكور، كوادرادو.
الهجوم: هيجواين وديبالا ودوجلاس كوستا.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة بينما أتلانتا في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.
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يوفنتوس واتلانتا يوفنتوس مبارايات الدوري الايطالي الدوري الايطالي

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