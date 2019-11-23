Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على عدد مشاهدات "ماني" لمحمد رمضان (فيديو)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

حققت أغنية الفنان محمد رمضان، الجديدة "ماني" والتي طرحها عبر قناته الرسمة، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، نجاحًا كبيرًا.

الأغنية حققت أكثر من 1,813,106 مشاهدة منذ طرحها في 15 نوفمبر الجاري.

كلمات الأغنية
"هتتكلم بالمانى خد كاش مابيفرقش مايهمناش، حب الناس هوا اللى عاش، معايا هتشوفو الإندهاش، كله مانى، ماشيه مانى، من تانى نبدأ حفله funny، هى عايزه مانى هوا عايز مانى، كله عايز مانى ، فى فلوس عمرك ما هتعجز، فى فلوس هتعرف وتنفذ، فى فلوس فى لندن هتأجز، فى فلوس هتشرب وتمزمز، المانى مانى بتفتح الأبواب، المانى فك الإكتئاب، المانى معموله حساب، المانى حاضر لو غاب، فى فلوس دولارات وهتطير، فى فلوس الدنيا تتغير، فى فلوس عمرك ما تتحير، فى فلوس صورك هتتشير"

مسلسل "البرنس"
من ناحية أخرى سيشارك محمد رمضان بمسلسل "البرنس"، في سباق شهر رمضان الدرامي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة "سنيرجى"، وانضم لفريق العمل كل من روجينا، إيمان العاصي، أحمد زاهر، إدوارد، وجاري اختيار باقي الممثلين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوتيوب محمد رمضان ماني اغنية

أخبار تهمك

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ حوالي 10 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 10 ساعة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

موضوعات متعلقة

12 مليون مشاهدة لكليب "الملك" لمحمد رمضان (فيديو)

بعد تصدرها يوتيوب 14 يومًا.. "الملك" لمحمد رمضان تهوي إلى المركز الرابع (فيديو)

بعد نجاحها.. تعرف على عدد مشاهدات "أنا مافيا" لمحمد رمضان (فيديو)

تعرف على عدد مشاهدات كليب "القمر" لمحمد رمضان (فيديو)

بعد عرضها بـ 72 ساعة.. تعرف على عدد مشاهدات أغنية بابا لمحمد رمضان (فيديو)

تعرف على عدد مشاهدات "بابا" لمحمد رمضان (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status