نجم برشلونة ليونيل ميسي يتحدث عن بدايته مع الفريق

تحدث نجم نادي برشلونة الاسباني لوينل ميسي المهاجم الدولي الأرجنتيني في تصريحات تلفزيونية عن بدايته مع الفريق الكتالوني وكيف أصبح أسطورة مع الفريق.







نجم برشلونة يتحدث عن بدايته مع الفريق الكتالوني



قال مهاجم نادي برشلونة الاسباني ميسي:" لقد كنت في برشلونة لمدة خمسة عشر يومًا ، ثم عدت إلى الأرجنتين بعد بضعة أشهر اتصلوا بي وقالوا نعم ، إنني على استعداد للمجيء دعني آتي إلى هنا وأبدأ حلمي في برشلونة ، لقد كانت سعادة لي ولعائلتي".





وأكمل نجم برشلونة:" كنت أتطلع إلى معرفة ما إذا كنت سأحضر إلى هنا الحقيقة هي أنه في ذلك الوقت لم أفهم التغيير الكبير الذي كنت سأحدثه في ذلك الوقت كنت طفلاً ، كل ما أردته هو القدوم إلى برشلونة واللعب ، لم أكن على دراية صعوبة التغيير بالنسبة لي ولعائلتي الحقيقة كانت صعبة تعرضت لإصابة في بداياتي وتوقفت لمدة شهر ونصف ايضاً ، كانت اوقات صعبة ولم يخطر ببالي مطلقاً العودة".





مهاجم برشلونة يتحدث عن أبرز إنجازاته مع الفريق



قال ميسي: في عام 2006 شعرت بسوء الحظ بعد الاصابة في اياب دوري الابطال ضد تشيلسي ولم استطع اللعب بعد ذلك في بقية الموسم ولم استطع الاستمتاع بالنهائي كنت اتمنى التواجد،‏ اما نهائي دوري الابطال 2009 مانشستر يونايتد كان هائلاً ، فقد لعبوا كرة قدم غير عادية وكان الفوز ضدهم عظيما هو أفضل طريق لإنهاء موسم لا يصدق لقد كان عامًا تاريخيًا لفوزنا بجميع الجوائز التي لعبناها في ذلك الموسم ، وكان ذلك بسبب الطريقة التي لعبنا بها.