Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم برشلونة ليونيل ميسي يتحدث عن بدايته مع الفريق

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:51 ص
Advertisements
ميسي
ميسي
علي ماهر حلمي
Advertisements
تحدث نجم نادي برشلونة الاسباني لوينل ميسي المهاجم الدولي الأرجنتيني في تصريحات تلفزيونية عن بدايته مع الفريق الكتالوني وكيف أصبح أسطورة مع الفريق.


نجم برشلونة يتحدث عن بدايته مع الفريق الكتالوني

قال مهاجم نادي برشلونة الاسباني ميسي:" لقد كنت في برشلونة لمدة خمسة عشر يومًا ، ثم عدت إلى الأرجنتين بعد بضعة أشهر اتصلوا بي وقالوا نعم ، إنني على استعداد للمجيء دعني آتي إلى هنا وأبدأ حلمي في برشلونة ، لقد كانت سعادة لي ولعائلتي".


وأكمل نجم برشلونة:" كنت أتطلع إلى معرفة ما إذا كنت سأحضر إلى هنا الحقيقة هي أنه في ذلك الوقت لم أفهم التغيير الكبير الذي كنت سأحدثه في ذلك الوقت كنت طفلاً ، كل ما أردته هو القدوم إلى برشلونة واللعب ، لم أكن على دراية صعوبة التغيير بالنسبة لي ولعائلتي الحقيقة كانت صعبة تعرضت لإصابة في بداياتي وتوقفت لمدة شهر ونصف ايضاً ، كانت اوقات صعبة ولم يخطر ببالي مطلقاً العودة".


مهاجم برشلونة يتحدث عن أبرز إنجازاته مع الفريق

قال ميسي: في عام 2006 شعرت بسوء الحظ بعد الاصابة في اياب دوري الابطال ضد تشيلسي ولم استطع اللعب بعد ذلك في بقية الموسم ولم استطع الاستمتاع بالنهائي كنت اتمنى التواجد،‏ اما نهائي دوري الابطال 2009 مانشستر يونايتد كان هائلاً ، فقد لعبوا كرة قدم غير عادية وكان الفوز ضدهم عظيما هو أفضل طريق لإنهاء موسم لا يصدق لقد كان عامًا تاريخيًا لفوزنا بجميع الجوائز التي لعبناها في ذلك الموسم ، وكان ذلك بسبب الطريقة التي لعبنا بها.


واختتم اللاعب الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني حواره بالحديث عن عائلته قائلا:" غيرت ولادة تياجو حياتي وطريقة التفكير ورؤية الأشياء، لدي عائلة عظيمة ، انا اب لديه الحظ لقضاء الكثير من الوقت والعب معهم ، امر مرهق ولكنني احاول دائماً قضاء بعض الوقت معهم والاستمتاع بكل لحظة والتواجد في حياتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجم برشلونة ميسي برشلونة الدوري الاسباني

أخبار تهمك

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 9 ساعات

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 8 ساعات

HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت

منذ حوالي 7 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ حوالي 10 ساعات

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 11 يناير 2019

أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 30 مارس.. صفقة القرن على أعتاب البلوجرانا وميسي يختار فريقه القادم

ميسي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير برشلونة

أخبار برشلونة اليوم| صفقة مدوية تشعل الصراع بين البرسا والريال.. ميسي يصدم الجماهير بمفاجأة جديدة حول رحيله

صفقة واحدة تدفع ميسي إلى البقاء مع برشلونة.. فهل يفعلها بارتوميو؟

عاجل - برشلونة يعلن مدي حجم إصابة ميسي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status