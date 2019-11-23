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تعرف على المنتخبات التي صعدت رسمياً أولمبياد طوكيو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:43 ص
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أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو
محمد الصو
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نجح المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، في التتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، عقب صعوده لأوليمبياد طوكيو 2020.


وتوج منتخب الفراعنة، باللقب القاري للمرة الأولى في التاريخ، على حساب منتخب كوت ديفوار، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بعدما امتدت المباراة لشوطين إضافيين.


وأُسدل الستار على بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي استضافتها مصر بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، وأسفرت عن تأهل ثلاث منتخبات لأوليمبياد طوكيو، وهم منتخب مصر صاحب اللقب، ومنتخب كوت ديفوار الوصيف، ومنتخب جنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث.


واكتملت مقاعد القارة الإفريقية بالأوليمبياد، بصعود الثلاثي المذكور سلفا، لينضموا إلى 5 منتخبات صعدت الأولمبياد باليابان.


وتُقام لعبة كرة القدم في الأوليمبياد، بمشاركة 16 منتخبًا، مقسمة كالآتي: 4 منتخبات أوروبية، و3 إفريقية، و3 آسيوية، ومنتخبين من أمريكا الجنوبية ، ومثلهما من الشمالية ومنتخب من أوقيانوسيا، بالإضافة إلى الدولة المضيفة.


ويرصد "الفجر الرياضي" المنتخبات المتأهلة بشكل رسمي لأوليمبياد طوكيو بالتقرير الآتي:-


قارة أوروبا: "إسبانيا وألمانيا وفرنسا ورومانيا".


قارة أوقيانوسيا: منتخب نيوزيلندا.


قارة إفريقيا: مصر وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.


البلد المُستضيف: اليابان.

ومن المنتظر أن يتم حسم المنتخبات المتبقية من تصفيات آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، مطلع العام المقبل ليكتمل الفرق المتأهلة.
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منتخب مصر شوقي غريب المنتخب الاوليمبى أولمبياد طوكيو

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