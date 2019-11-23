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كل ما تريد معرفته عن لقاء ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:37 ص
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ارشيفية
ارشيفية
عبدالقادر عرابي
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يستضيف ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية مواجهة قوية وهامة بين نادي ميلان وضيفه نابولي في إطار مواجهات 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.


لقاء الجريحين

ويمر كلا الفريقين بفترة سيئة، حيث يعود آخر فوز لميلان في الجولة العاشرة عندما تغلب على سبال بهدف نظيف.


بينما يعود آخر فوز لنابولي على هيلاس فيرونا في الجولة الثامنة بهدفين دون رد.


نتيجة المباراة الأخيرة للفريقين

وحملت الجولة 12 للفريقين نتيجتان سلبيتان، حيث سقط ميلان أمام المتصدر يوفنتوس في ملعب أليانز بهدف نظيف، بينما تعادل نابولي مع ضيفه جنوى سلبياً بملعب سان باولو.


التشكيل المتوقع لميلان ونابولي

ومن المتوقع أن يدخل السيد ستيفانو بيولي مباراة نابولي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانوليجي دوناروما

خط الدفاع: أندريا كونتي - ماتيو موساكيو - أليسيو رومانيولي - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: لوكاس بيليا - لوكاس باكيتا - رادي كورنيتش

خط الهجوم: جياكومو بونافينتورا - كربستوف بيونتيك - سوزو.


بينما تشير التوقعات لأن تكون تشكيلة كارلو أنشيلوتي كما يلي.

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - كونستانتينوس مانولاس - كاليدو كوليبالي - سباستيانو لوبيرتو.

خط الوسط: جوزيه كاييخون - آلان - فابيان رويز - لورينزو إنسيني.

خط الهجوم: هيرفينج لوزانو - ديريس ميرتينز.


موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة مساء اليوم السبت 23 نوفمبر في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات.


وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4 وهي القناة المختصة بمباريات الدوري الإيطالي.


ويدير المباراة الحكم الدولي الشهيؤ "دانيلي أورساتو".


ترتيب ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

يقبع ميلان في المركز 14 في الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، مقابل 19 نقطة لنادي نابولي يحتل بها المركز السابع، وذلك بعد مرور 12 جولة.
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