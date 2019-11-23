تعرف على ما قاله الإعلامي رامي رضوان عن فوز المنتخب الأوليمبي وتأهله لطوكيو



حرص المذيع رامي رضوان، على تهنئة المنتخب المصري الأوليمبي بفوزه المستحق مساء أمس الجمعة، من خلال صورة نشرها وهو يرتدي تيشيرت المنتخب، ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.



وعلق على الصورة قائلًا: "التيشيرت ده سبب سعادة مليون مصري النهارده، شكراً منتخب مصر الأوليمبي، لاعبين وجهاز فني، شكرا جمهور مصر العظيم، تشجيعكم كان سبب رئيسي، شكرا لمنظمي البطولة، الف مبروك".



منتخب مصر يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

ذلك في إطار فوز منتخب مصر الأوليمبي على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، وبذلك تتأهل مصر لبطولة الأمم الأفريقية، وتأهل إلى اولمبياد طوكيو "2020".



رمضان صبحي يبكي بعد إحرازه هدف الفوز

بكي اللاعب رمضان صبحي بعد إحرازه لهدف الفوز في الشوط الثاني، وجاء ذلك بالتحديد في الدقيقة رقم "114" من المباراة، وفي خلال الشوط الثاني الإضافي، وبذلك تأهلت مصر لبطولة أمم إفريقيا.



تشكيل منتخب مصر الأوليمبي

تكون التشكيل اليوم منتخب مصر للناشئين تحت سن 23 سنة، من كلاً من اللاعبين الأتيين:



حراسة المرمي جاء اللاعب محمد صبحي، وفي خط الدفاع كلاً من محمد عبدالسلام، أسامة جلال، كريم العراقي، أحمد رمضان، أحمد فتوح، بيكهام، خط الوسط كلاً من رمضان صبحي، عمار حمدي، أكرم توفيق، عبدالرحمن مجدي،وجاء في الهجوم اللعب مصطفى محمد.





