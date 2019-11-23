غموض في موقف محمد صلاح نحو المشاركة في الأوليمبياد

تنطلق بعد ساعات قليلة مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً بين منتخبي مصر الأولمبي ونظيره منتخب كوت ديفوار وذلك بملعب القاهرة الدولي.







وضمن الفراعنة بقيادة شوقي غريب التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب أفريقيا في مباراة نصف النهائي.





وما إن وصل منتخب مصر لطوكيو 2020 حتى بدأ الحديث عن الثلاثي فوق السن المقرر إشتراكه في النهائيات الصيف المقبل.





ويبرز نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول "محمد صلاح" كأبرز المرشحين لتطعيم كتيبة شوقي غريب المسافرة لليابان الصيف المقبل.





غموض موقف صلاح



وأشارت تقارير صحفية أن محمد صلاح يمني النفس بالمشاركة في الأوليمبياد، للمرة الثانية في تاريخه، حيث يعد تحقيق ذهبية كرة القدم في طوكيو حلماً يتمنى تحقيقه.





إلا أن التقارير أفادت أيضاً أن صلاح لم يتقدم بطلب رسمي، أو يعلن رغبته لأحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب الوطني، أو أعضاء إتحاد الكرة المصري للمشاركة.





وشارك صلاح من قبل في أوليمبياد لندن 2012 مع المدرب المصري هاني رمزي، الذي إختار ثلاثي الأهلى محمد أبو تريكة وأحمد فتحي وعماد متعب لتدعيم فريقه.