"رمضان صبحي يا بطل".. مي حلمي تبارك للمنتخب المصري الأوليمبي فرحة فوزه

وعلقت على الصورة قائلة: "مليون ترليون مبروك يا مصر، رمضان صبحي يا بطل، المنتخب الأوليمبي".



منتخب مصر يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

ذلك في إطار فوز منتخب مصر الأوليمبي على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، وبذلك تتأهل مصر لبطولة الأمم الأفريقية، وتأهل إلى اولمبياد طوكيو "2020".



رمضان صبحي يبكي بعد إحرازه هدف الفوز

بكي اللاعب رمضان صبحي بعد إحرازه لهدف الفوز في الشوط الثاني، وجاء ذلك بالتحديد في الدقيقة رقم "114" من المباراة، وفي خلال الشوط الثاني الإضافي، وبذلك تأهلت مصر لبطولة أمم إفريقيا.



تشكيل منتخب مصر الأوليمبي

تكون التشكيل اليوم منتخب مصر للناشئين تحت سن 23 سنة، من كلاً من اللاعبين الأتيين:



حراسة المرمي جاء اللاعب محمد صبحي، وفي خط الدفاع كلاً من محمد عبدالسلام، أسامة جلال، كريم العراقي، أحمد رمضان، أحمد فتوح، بيكهام، خط الوسط كلاً من رمضان صبحي، عمار حمدي، أكرم توفيق، عبدالرحمن مجدي،وجاء في الهجوم اللعب مصطفى محمد.







باركت مذيعة الرياضة مي حلمي، للمنتخب المصري الأوليمبي فرحة فوزه على منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس باستاد القاهرة وشهدت أجواء حماسية مميزة من الفريقين وبهتافاتات الجماهير امتلأ الإستاد روح الحماس والنصر.وشاركت المذيعة مي حلمي، صورة للمنتخب ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".