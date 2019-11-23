"الغرف التجارية" تكشف سر انخفاض أسعار الدواجن واللحوم (فيديو)

كشف أحمد عتابي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، سبب انخفاض أسعار الدواجن واللحوم، الذىي تشهده الأسواق خلال الفترة الماضية.

وقال "عتابي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر أحلى" على قناة "المحور" إن هناك سبب واحد فقط لانخفاض أسعار الدواجن واللحوم، وهو زيادة المعروض عن حجم الطلب، وليس كما يشيع البعض أنها مهربة أو بها منتجات فاسدة.

وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إلى أن جهود الدولة في مجال الزراعة ومجال الإنتاج الحيواني، ساهمت في استقرار السوق وعدم ارتفاع الأسعار مرة أخرى، بل انخفاضها تدريجيا، مؤكدا أن مبادرة الرئيس لتمويل المشروعات بفائدة 5%، ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز في الإنتاج الحيواني.