مصدر طبي يكشف لـ"الفجر" حالة مصابي حادث انقلاب "ميكروباص الغردقة"

كشف مصدر طبي بالبحر الأحمر، أن جميع حالات حادث طريق رأس غارب - الغردقة، مستقرة وتم عمل معظم الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن التشخيص جاء ما بين كدمات وإصابات متفرقة وسحجات، وجاري عمل الفحوصات الدقيقة اللازمة لمعرفة وجود حالات خطيرة من عدمه.

وأصيب، مساء أمس الجمعة، 9 أشخاص إثر إنقلاب سيارة "ميكروباص" بالكيلو 5 بطريق "رأس غارب - الغردقة"، وتم استدعاء سيارات إسعاف ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة دكتور بدوي سعيد، بلاغا من غرفة عمليات البحر الأحمر، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق طريق "رأس غارب - الغردقة" قبل نقطة شقير.

على الفور انتقلت أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.