هكذا باركت آمال ماهر للمنتخب الأوليمبي الفوز على نظيره الإيفواري



قامت السوبر ستار آمال ماهر، بالتهنئة والمبارك للمنتخب المصري فوزه فوزه مساء أمس على منتخب الإفريقي كوت ديفوار في المباراة الحماسية التي أقيمت على الأراضي المصرية باستاد القاهرة.



ونشرت آمال ماهر، صورة للمنتخب الشباب، ذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة عليها: "مليون مبروك، ‏مبروك علينا كأس الأمم الإفريقية تحت سن 23 عام، عقبال ذهبية ⁧‫طوكيو، أنتم قدها ‏مبروك لمصر الفرحة".



منتخب مصر يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

ذلك في إطار فوز منتخب مصر الأوليمبي على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، وبذلك تتأهل مصر لبطولة الأمم الأفريقية، وتأهل إلى اولمبياد طوكيو "2020".



رمضان صبحي يبكي بعد إحرازه هدف الفوز

بكي اللاعب رمضان صبحي بعد إحرازه لهدف الفوز في الشوط الثاني، وجاء ذلك بالتحديد في الدقيقة رقم "114" من المباراة، وفي خلال الشوط الثاني الإضافي، وبذلك تأهلت مصر لبطولة أمم إفريقيا.



تشكيل منتخب مصر الأوليمبي

تكون التشكيل اليوم منتخب مصر للناشئين تحت سن 23 سنة، من كلاً من اللاعبين الأتيين:



حراسة المرمي جاء اللاعب محمد صبحي، وفي خط الدفاع كلاً من محمد عبدالسلام، أسامة جلال، كريم العراقي، أحمد رمضان، أحمد فتوح، بيكهام، خط الوسط كلاً من رمضان صبحي، عمار حمدي، أكرم توفيق، عبدالرحمن مجدي،وجاء في الهجوم اللعب مصطفى محمد.





