موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت 23/11/2019 والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يستأنف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يحل الليفر ضيفًا ث

قيلًا علي مضيفه فريق كريستال بالاس، مساء السبت الموافق 23 نوفمبر لعام 2019 على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البطولة.