Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة برشلونة وليحانيس اليوم السبت 23/11/2019 والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:07 ص
Advertisements
برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
Advertisements


يحل نادي برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على ملعب "بوتاركي" لمواجهة نادي ليجانيس في إطار مواجهات الجولة 14 من الدوري الإسباني.


ويسعى رجال المدرب "إرنستو فالفييردي" لتحقيق الفوز ومواصلة تصدر جدول ترتيب الليجا، وتجنب السقوط في ظل مطاردة حامية من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.


ويغيب عن صفوف برشلونة الثنائي المصاب "جوردي ألبا" الظهير الأيسر و "صامويل أومتيتي" الذي عاودته الإصابة مرة أخرى.


تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ليجانيس

في ضوء غيابات البلوجرانا، من المتوقع أن تكون تشكيلة المدير الفني "إرنستو فالفيردي" للمباراة كما يلي:


حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كيليمون لونجليه – جونيور فيربو.

خط الوسط: آرثر ميلو – فرانكي دي يونج – آرتورو فيدال

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطواتن جريزمان.


موعد مباراة ليجانيس وبرشلونة والقنوات الناقلة لها

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهر السبت 23 نوفمبر، الثالثة عصراً بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 3 ويديرها الحكم " خايمي لاتري سانتياجو".


ترتيب ليجانيس وبرشلونة في الدوري الإسباني

يحتل نادي برشلونة قمة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد وبفارق نقطة عن أتليتيكو مدريد، بينما يقبع ليجانيس في المركز العشرين والأخبر في جدول ترتيب الليجا برصد 6 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة برشلونة ملخص أخبار برشلونة اليوم ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني برشلونة الدوري الاسباني اخبار برشلونة اليوم

أخبار تهمك

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 4 ساعات

HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 5 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

موضوعات متعلقة

موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الاتحاد الإسباني يعلن حكم لقاء ريال مدريد وألافيس في الدوري

الكشف عن حكم مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الليجا

موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأربعاء 30/10/2019 في الدوري الاسباني Real Madrid

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status