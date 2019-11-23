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محمد حماقي لـ"المنتخب الأوليمبي" :"شرفتونا ورفعتوا راسنا"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:13 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان محمد حماقي عن سعادته الكبيرة بفوز المنتخب المصري الأوليمبي، ووجه إليهم رسالة، عقب حصولهم على كأس الأمم الأفريقية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد صورة للمنتخب بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية، معلقًا عليها: "ألف مبروك يا أبطال أفريقيا، شرفتونا ورفعتوا راسنا، ومستنيينكم تكملوا المشوار في أولمبياد طوكيو 2020، المنتخب_الاولمبي".

وفي سياق آخر، حصل حماقي بتصويت الجمهور المصري والعربي على جائزة أفضل مطرب مصري خلال عام 2019، وذلك من خلال استفتاء مجلة "دير جيست".

ومن المفترض أن يُقام الحفل الشهر المقبل، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة، ومن الفنانين المُكرمين.


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الكلمات المفتاحية

فوز المنتخب الاوليمبي حماقي المنتخب الاوليمبى

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