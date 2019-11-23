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بعد التتويج .. غنائم الكرة المصرية من فوز منتخب مصر الأولمبي ببطولة أفريقيا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:17 ص
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مصر وكوت ديفوار
مصر وكوت ديفوار
عبدالقادر عرابي
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بامتياز شديد آداء ونتيجة، حقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب المطلوب من مهمته مع الفراعنة حتى الآن بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام بالفوز على منتخب كوت ديفوار العنيد في نهائي البطولة التي إحتضنها أرض الكنانة.

 

وحقق أبناء غريب الفوز على الأفيال بهدفين مقابل هدف في مباراة إمتدت لأشواط إضافية تحت أنظار 80 ألف متفرج إحتشدوا في جنبات ستاد القاهرة الدولي.

 

وكان لهذا التتويج العديد من المكاسب الكبيرة للكرة المصرية، نبرز لكم أبرزها في التقرير التالي.

 

التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020

كان هذا الهدف الأول لشوقي غريب في مهمته، وتحقق بالفعل في مباراة نصف النهائي بعد تخطي عقبة جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة، ليصل الفراعنة للإوليمبياد للمرة الثالنية عشر، وتعويض الإخفاق في الوصول لنسخة 2016 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

 

وبالتالي يرافق منتخب مصر كلاً من كوت ديفوار وجنوب أفريقيا لرحلة اليابان.

 

ملامسة لقب جديد على الكرة المصرية

حققت منتخبات مصر بمراحلها السنية المختلفة جميع بطولات أمم أفريقيا، فيما عدا تلك النسخة التي تعد الأولى في تاريخ الكرة المصرية منذ تدشين هذه البطولة عام 2011.

 

توسيع رقعة الاختيار للمنتخب الأول

بالتأكيد سيتسفيد المدرب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول بالعديد والعديد من تلك الأسماء، لتتسع أمامه رقعة الإختيار للمنتخب الأول في قادم مواعيده، بعد الآداء الهزيل في تصفيات أمم أفريقيا أمام جزر القمر وكينيا.

 

نقطة بيضاء في الثوب الأسود

تعرضت الكرة المصرية للعديد من النكبات خلال الفترة الماضية، بخروج منتخبات الشباب والناشئين من تصفيات بطولات أفريقيا الماضية وبالتالي الغياب عن كأس العالم، بالإضافة لخيبة المنتخب الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية في مصر، ليأتي التأهل للأوليمبياد والحصول على اللقب ليمثل عودة البسمة لجماهير الكرة المصرية.

 

خطوة هامة لعودة الجماهير

قدمت جماهير منتخب مصر صورة مشرفة في البطولة من خلال التشجيع المثالي والمساندة القوية للاعبين في المبارات التي شهدت بعضها العديد من التقلبات مثل مباراة غانا ومباراة كوت ديفوار، الأمر الذي قد يمهد الطريق لعودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات خلال مباريات الدوري المصري الممتاز.

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الكلمات المفتاحية

مصر الاولمبي مباريات الدورى المصري المنتخب الاولمب

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