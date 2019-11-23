"شكرًا يا رجالة".. محمد أنور يهنئ منتخب مصر الأوليمبي بالفوز

حرص الفنان محمد أنور على تهنئة المنتخب المصري الأوليمبي، بعد فوزه أمام منتخب "كوت ديفوار"، حيث نشر صورة للمنتخب، من خلال حسابه الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علق محمد أنور على الصورة كابتًا: "مليون مبروك لمصر، شكرا يا رجالة"، وبهذه الكلمات هنئ محمد أنور المنتخب بشبابه الصغار الذين أحرزوا أهدافا مستحقة ونظيفة، وحققوا نصرا عظيما على أرض مصر باستاد القاهرة الدولي.



منتخب مصر يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020



في إطار فوز منتخب مصر الأوليمبي على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، وبذلك تتأهل مصر لبطولة الأمم الأفريقية، وتأهل إلى اولمبياد طوكيو "2020"، يشار إلى أن اللاعب رمضان صبحي بكى بعد إحرازه لهدف الفوز في الشوط الثاني، وجاء ذلك بالتحديد في الدقيقة رقم "114" من المباراة، وفي خلال الشوط الثاني الإضافي.

