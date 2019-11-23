كريم فهمي :"رمضان صبحي أحسن لاعب في البطولة"

أعرب الفنان كريم فهمي عن سعادته بفوز المنتخب المصري، وقام بتوجيه رسالة إلى اللاعب رمضان صبحي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر كريم صورة لرمضان صبحي من المباراة، وعلق على الصورة قائلاً :"ربنا يحميك يابني قائد و مبسوط بيك و بكل المنتخب الرجاله بجد ، إن شاء الله تشرفونا في طوكيو، رمضان صبحي أحسن لاعب في البطولة ، هداف البطولة مصطفي محمد ، أحسن حارس، محمد صبحي، مبروووك يا رجالة".



وفى سياق مختلف، يُشار أن كريم يُشارك حاليًا في مسلسل "ملاك"، والمسلسل من المُقرر عرضه في الفترة القادمة، وهو بطولة : كريم فهمى، فراس سعيد، محمود عبد المغنى، ،أميرة العايدى،حسام داغر، أيتن عامر، صبري فواز، لبنى ونس، أسماء جلال، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج ابراهيم فخر، إنتاج محمد أحمد السبكي.