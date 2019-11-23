Advertisements
Advertisements
Advertisements

كريم فهمي :"رمضان صبحي أحسن لاعب في البطولة"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:12 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أعرب الفنان كريم فهمي عن سعادته بفوز المنتخب المصري، وقام بتوجيه رسالة إلى اللاعب رمضان صبحي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر كريم صورة لرمضان صبحي من المباراة، وعلق على الصورة قائلاً :"ربنا يحميك يابني قائد و مبسوط بيك و بكل المنتخب الرجاله بجد ، إن شاء الله تشرفونا في طوكيو، رمضان صبحي أحسن لاعب في البطولة ، هداف البطولة مصطفي محمد ، أحسن حارس، محمد صبحي، مبروووك يا رجالة".

وفى سياق مختلف، يُشار أن كريم يُشارك حاليًا في مسلسل "ملاك"، والمسلسل من المُقرر عرضه في الفترة القادمة، وهو بطولة : كريم فهمى، فراس سعيد، محمود عبد المغنى، ،أميرة العايدى،حسام داغر، أيتن عامر، صبري فواز، لبنى ونس، أسماء جلال، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج ابراهيم فخر، إنتاج محمد أحمد السبكي.
كريم فهمي :"رمضان صبحي أحسن لاعب في البطولة"
كريم فهمي :"رمضان صبحي أحسن لاعب في البطولة"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كريم فهمي فنانين أخبار الفن

أخبار تهمك

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت

منذ ساعتين و 50 دقيقة

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 5 ساعات

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر beIN سبورت المفتوحة يلا KORA I7SRY رابط ماتش مصر تايم سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

هنادي مهنى: سعيدة بالعمل مع أبطال مسلسل "ملاك"

كريم فهمي يكشف عن فريق عمل مسلسله الجديد "ملاك"

قبل عرضه بالسينمات.. حسام داغر يروج لفيلم "الطيب والشرس واللعوب"

تعرف على دور صبري فواز في فيلم "ملاك" لـ كريم فهمي

ليلى علوي وحسام داغر في الطريق لـ"كوبنهاجن"

كريم فهمي يكشف تفاصيل فيلم "ديدو"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status