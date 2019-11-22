الداخلية العراقية: العدد الكلي للمتظاهرين بلغ اليوم 14600

كشف المتحدث باسم الداخلية العراقية، العميد خالد المحنا، أن العدد الكلي للمتظاهرين بلغ اليوم الجمعة 14600.





وقال "المحنا"، خلال تصريحات له، مساء الجمعة، إن أعداد المتظاهرين في بغداد بلغ 2700 محتج، حيث تواجدوا في ساحة التحرير والسنك وفي حافظ القاضي والرصافي.





وأوضح أنه تم إصابة ثلاثة مدنيين وإثنين من القوات الأمنية في منطقة حافظ القاضي وسط بغداد.





وأشار إلى أن المحافظات الأخرى لم تشهد قطعا للطرق أو عمليات تخريب أو وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.



