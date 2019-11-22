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"مومياوات نادرة" تكشف تفاصيل كشف سقارة الأثري قبل الإعلان عنه غدًا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:38 م
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الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
حسام زيدان
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تستعد وزارة الأثار صباح غدًا السبت للإعلان عن كشفت أثري جديد وصفه الدكتور خالد العناني وزير الأثار بالضخم، وكشف مصادر من داخل وزارة الآثار، تفاصيل جديدة عن الكشف حيث أكدت أنه كشف رائع وضخم.

مكان وموقع الكشف الجديد
وكشف مصدر لـ"الفجر" داخل وزارة الأثار عن أن الكشف الأثري عبارة عن مقبرة تخص أحد كبار الدولة الحديثة في موقع حفائر تعمل فيه بعثة مصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتبعد عن مقبرة واح تي المكتشفة ديسمبر 2018 بـ 3 أمتار جهة الغرب، ويسمي الموقع بـ "البوباسطيون"، والاسم يعني جبانة الحيوانات المقدسة، والمقبرة كبيرة ممتلئة بتماثيل ومومياوات لحيوانات وطيور مختلفة الأحجام والأنواع، ومنها أنواع يتم العثور عليها محنطة للمرة الأولى.

مومياوات حيوانات وطيور متعددة
وقال المصدر إنه تم العثور في المقبرة علي مومياء وتمثال لحيوان النمس، ومومياء لطائر أبو منجل الذي يمثل صورة المعبود تحوت سيد الحكمة والكتابة، ومومياء لطائر الصقر، ومومياء لثعبان الكوبرا، ومجموعة من التمائم مختلفة الأحجام وتمثال للإله أوزوريس، وكذلك تم العثور على مومياوات قطط وتماثيل لها من الحجارة وبعضها ملون بشكل رائع.

تماثيل متنوعة وتوابيت خشبية
وأضاف: أن المقبرة الجديدة تحوي مجموعة رائعة من التوابيت الخشبية الملونة وكذلك عدد من التماثيل الخشبية أيضًا ذات الألوان الرائعة، ومقاصير خشبية ملونة يعتليها المعبود حورس مذهب، والتماثيل يتجاوز عددها الـ 20 تمثالا مختلفة الأطوال والأحجام، ومنها تماثيل طولها متر وأخري أقل من متر، وبعضها أبيض اللون والآخر يميل لونه إلى الاحمرار، وموقع الكشف الجديد بكر ومهم وينبئ بكنوز كثيرة قادمة.

مومياء أسد وجعران ضخم
كما كشف المصدر عن مفاجأة، وهو أن البعثة عثرت على مومياء أسد، وهو يفسر ما أثير عن الكشف عن حيوان غريب -الذي جاء في تصريحات وزير الأُثار بلندن- والذي تم فهمه خطأ، من أنه تم العثور على مومياء لحيوان يمثل أصلًا لتمثال أبو الهول، كما كشف عن مفاجأة أخري وهي عثور البعثة على مومياء جعران ضخم، يعد أضخم جعران مكتشف حتى الآن وهو يشبه السلحفاة الصغيرة.
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وزارة لااثار مومياوات حيوانات كشف اثري جديد كشف أثري في سقارة سقارة توابيت خشبية

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