ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار | الفراعنة تتوج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بعد الفوز على كوت ديفوار (فيديو)

ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار | هدف كريم العراقي في منتخب كوت ديفوار



ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار | هدف كوت ديفوار في شباك منتخب مصر



ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار | رمضان صبحي يجلد منتخب كوت ديفوار بهدف قاتل

ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار | هدافين بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة



ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار | جوائز بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة



ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار | مشوار منتخب مصر في بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة





ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار | مشوار منتخب كوت ديفوار في بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة "egypt vs cote d'ivoire"



افتتح منتخب كوت ديفوار مبارياته أمام منتخب نيجيريا وفاز بنتيجة (0/1)، بينما تعثر في ثاني مبارياته وخسر أمام منتخب جنوب إفريقيا (1/0)، وحسم الصعود في ثالث مباراة له أمام منتخب زامبيا وفاز عليه بنتيجة (0/1)، وتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما حل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني برصيد 5 نقاط.



ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار | التشكيل الذي بدأ به منتخب مصر ضد كوت ديفوار





حراسة المرمى: محمد صبحي.



خط الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكهام" - أحمد فتوح .





خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - كريم العراقي - رمضان صبحي - عبدالرحمن مجدي .



خط الهجوم: مصطفي محمد.



ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار | التشكيل الذي بدأ به منتخب كوت ديفوار ضد منتخب مصر



حراسة المرمى: إلعازر إيرا تاب.



خط الدفاع: كوديو دابيلا - محمد أوتارا - سيلاس جاناكا - إسماعيل ديالو.



خط الوسط: لازاري أماني - أبو بكر كيتا - ادجارد داكوي - جونيور تراوري.



خط الهجوم: يوسف داو - شيخ تيمتي.



ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار | تعرف على المنتخبات المتأهلة لبطولة اولمبياد طوكيو 2020.



- اليابان ستشارك في البطولة بصفتها البلد المنظمة



* من إفريقيا يشارك 3 منتخبات

- مصر.

- كوديفوار.

- جنوب افريقيا.



* من أوروبا يشارك 4 منتخبات

- أسبانيا.

- فرنسا.

- ألمانيا.

- رومانيا.



* من الأوقيانوس يشارك منتخب وحيد

- نيوزيلندا.



* من أسيا يشارك 3 منتخبات

- سيحدد في شهر يناير.



* من أمريكا الجنوبية يشارك 3 منتخبات

- سيحدد في شهر يناير.



* من أمريكا الشمالية يشارك منتخب واحد

- سيحدد في شهر يناير.







شاهد.. ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس امم افريقيا:-

انتهت منذ قليل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس امم افريقيا تحت 23 سنة، المؤهلة لبطولة أولمبياد طوكيو 2020، والتي فاز بها الفراعنة على الأفيال الإفوارية بنتيجة (1/2) بالشوط الإضافي الثاني في الدقيقة 114 من زمن المباراة.وافتتح التسجيل اللاعب كريم العراقي الهدف الأول في الدقيقة 37 من لقاء المباراة، بعد عرضية أرضية من لاعب المنتخب وقائده رمضان صبحي، راوغ فيه لاعبي كوت ديفوار وأرسلها عرضية ليسكنها كريم العراقي في شباك المنتخب الإيفواري.وفي أخر الدقيقة 89 من الوقت الأصلي للمباراة، احرز منتخب كوت ديفوار هدف التعادل، عن طريق دومبيا لاعب منتخب الأفيال لتصعب الأمور على منتخب مصر.وفي الشوط الإضافي الثاني، أحرز قائد منتخب مصر رمضان صبحي، الهدف الثاني القاتل لمنتخب مصر في شباك منتخب كوت ديفوار، في الدقيقة 114 من زمن اللقاء، ليرسم البهجة والفرح على المدرجات وينهي المباراة.هداف البطولة هو البلدوزر القادم مهاجم فريق نادي الزمالك "مصطفى محمد"، محرزًا 4 أهداف، يليه القائد "رمضان صبحي" بـ 3 أهداف.حصل على أفضل حارس في البطولة "محمد صبحي" النجم الصاعد لمنتخب مصر، وحصل "مصطفى محمد" على هداف البطولة بـ 4 أهداف، وحصل القائد "رمضان صبحي" على أفضل لاعب في البطولة.افتتح منتخب مصر مبارياته بالفوز على منتخب مالي بنتيجة (0/1)، وفي ثاني مباراة فاز على منتخب غانا (2/3)، وفي ثالث مباراة فاز على منتخب الكاميرون (1/2)، وصعد منتخب مصر الاوليمبي من دور المجموعات محققًا العلامة كاملة.