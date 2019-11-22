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انخفاض قيم التداول بالبورصة هذا الأسبوع وسط خسائر حادة في رأسمالها

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:19 م
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بوابة الفجر
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سجلت إجمالي قيم التداولات تراجعا خلال تعاملات هذا الاسبوع، وسط خسائر بلغت قيمتها 14.2 مليار جنيه في رأسمالها السوقي.

 

 

وبلغ   إجمالى قيمة التداول بالبورصة نحو  8.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى بجلسة الخميس الماضي، فى حين بلغت كمية التداول نحو 665 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 16.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 716 مليون ورقة منفذة على 86 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.  

 الأجانب يستحوذون علي نسبة 26.7% من إجمالي التعاملات بالبورصة في أسبوع 


وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة  المصرية أيضاً، أن المصريين قد إستحوذو علي نسبة 65.3% من إجمالى التعاملات  بالبورصة على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.7% والعرب على 8.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 67.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 63.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.2 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 23.9 % و سجل العرب 8.9% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2047.4 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 718.2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

 

 

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