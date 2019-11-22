الأرض تبتسم لأصحابها.. منتخب مصر أول "مستضيف" للبطولة يتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

حصد منتخب مصر الأولمبي لقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بعدم تغلب على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في نهائي البطولة الإفريقية والذي أقيم مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة، وضمن المنتخبين المصري والإيفواري ومعهما منتخب جنوب إفريقيا الثالث تأهلهم بشكل رسمي إلي دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).





سجل ثنائية منتخب مصر في شباك كوت ديفوار كل من، كريم العراقي، ورمضان صبحي في الدقيقيتين 37، 114، بينما جاء هدف منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.





منتخب مصر أول مستضيف للبطولة الإفريقية يتوج باللقب:

ابتسمت الأرض هذه المرة لأصحابها وتوج منتخب مصر بلقب بطولة أمم إفريقيا علي أرضه ووسط جمهوره ليصبح أول منتخب يستضيف البطولة الإفريقية تحت 23 عامًا ويتوج بلقبها، حيث أقيمت النسخة الأولي من البطولة عام 2011 في المغرب وتوج بلقبها منتخب الجابون، بينما أقيمت النسخة الثانية في السنغال وحصد اللقب منتخب نيجيريا.





الأرض تبتسم للمنتخب الأولمبي بعدما خذلت الكبار:

تتويج منتخبنا الأولمبي بلقب بطولة أمم إفريقيا اليوم الجمعة على أرضه ووسط جمهوره يعتبر تعويض لفشل منتخب مصر الأول في حصد لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي استضاف منافساتها الصيف الماضي، ولم ينجح في تجاوز دور الـ 16 حيث ودع منافسات البطولة بعد خسارة مفاجئة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل.





مشوار منتخب مصر الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا:

لعب منتخب مصر الأولمبي 5 مباريات في بطولة أمم إفريقيا حتي التتويج باللقب القاري جاءت نتائجها كالتالي:

مصر 1 – 0 مالي

مصر 3 – 2 غانا

مصر 2 – 1 الكاميرون

مصر 3 – 0 جنوب إفريقيا

مصر 2 – 1 كوت ديفوار