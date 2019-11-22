حكومة بوليفيا المؤقتة تتهم "موراليس" بالفتنة والإرهاب





موراليس



ويعد إغلاق الطرق شكلًا شائعًا من مظاهر الاحتجاج في بوليفيا ومعظم مناطق أمريكا الجنوبية، على الرغم من أن الحصار الشديد الذي مارسه أنصار موراليس في الأسبوع الماضي قطع الوقود والطعام عن بعض المدن.



وقال وزير التنمية الإنتاجية ويلفريدو روجو، للصحفيين في وقت سابق من اليوم، إن السلطات نقلت حوالي 1400 طن من الطعام بالطائرة في أقل من أسبوع إلى مدن لاباز وإل ألتو وأورورو وسوكري بسبب الحصار.



وناشدت "أنييز" المحتجين، لإنهاء الحصار المستمر على مصنع للغاز الطبيعي الذي يمد لاباز، لقي ثمانية أشخاص حتفهم في اشتباكات، بعد أن سمح الجيش بالقوة بالوصول إليها لفترة وجيزة يوم الثلاثاء.



وقالت الرئيسة المؤقتة في القصر الرئاسي اليوم، أطلب التفكير من الإخوة، الذين ينفذون هذا الحصار غير الضروري.



كما أكدت أنييز، على أنها ستبقى فقط في السلطة لفترة كافية لإجراء انتخابات جديدة، لكن منتقديها يقولون إن حكومتها تجاوزت حدود الحكومة المؤقتة عن طريق إجراء تغييرات على السياسة الخارجية والتهديد بمعاقبة حلفاء موراليس.



وفي عهد أنز، زعمت السلطات أن العديد من حلفاء موراليس شاركوا في نشاط إجرامي، بما في ذلك وزير الثقافة السابق وشقيق نائب الرئيس السابق ونائب رئيس الحزب السياسي لحركة الاشتراكية.



وقال موريلو اليوم الجمعة، إنه يطلب من المدعين العامين التحقيق مع وزير الرئاسة السابق لموراليس خوان رامون كوينتانا، بسبب الفتنة والإرهاب بزعم إخباره منفذًا إخباريًا بأن بوليفيا ستصبح فيتنام حديثة.





وقال محامي ينتمي إلى معارضي موراليس، خورخي فالدا، إنه يعتزم مطالبة السلطات بإصدار مذكرة توقيف لابنة موراليس، 25 عامًا، إيفاليز موراليس، بتهمة الفتنة والفساد.





قال وزير الداخلية البوليفي، اليوم لاجمعة، إن "الحكومة المؤقتة في بوليفيا تقدمت بشكوى جنائية ضد الرئيس السابق إيفو موراليس بتهمة الفتنة والإرهاب، في الوقت الذي بدأت فيه السلطات تحقيقات من حلفائه باتهامهم بالفساد وإثارة الاضطرابات".وواجهت الرئيسة المؤقتة "جانين أنيز"، وهي سناتور سابق ومعارض لموراليس، موجة من المظاهرات من قبل أنصاره منذ توليها منصبه في فراغ بالسلطة الأسبوع الماضي.كما استقال موراليس ونائبه تحت ضغط من قوات الأمن والمتظاهرين المناهضين للحكومة في 10 نوفمبر، وسط أنباء عن مخالفات في انتخابات 20 أكتوبر.ولاذبالفرار إلى المكسيك، ويقول: إنه "أُطيح به في انقلاب".وقال وزير الداخلية أرتورو موريللو، إنه طلب من مكتب المدعي العام فتح تحقيق في موراليس، بناءً على تسجيل صوتي من المكسيك، يزعم أن موراليس يوجه فيه خططًا لحواجز الطرق في بوليفيا لزعزعة استقرار الحكومة المؤقتة.ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة الصوت، الذي تم تشغيله على الصحفيين في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الأسبوع.ووصف وزير الصحة السابق في موراليس، غابرييلا مونتانو، الصوت بأنه "مزيف".