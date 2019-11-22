مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو 2020

نجح منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة في التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالفوز على كوت ديفوار في نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف.





وكان المنتخب الوطني قد حسم التأهل إلى أولمبياد طوكيو المقبلة والمقرر انطلاقها في يوم 24 يوليو وتنتهي يوم 10 أغسطس 2020.





تعرف علي مواعيد مباريات أولمبياد طوكيو 2020

الجولة الأولي يوم 23 يوليو:

المباراة الأولى 09:30 صباحًا - المباراة الثانية 02:30 عصرًا علي استاد سابارو دوم الدولي في المجموعة الأولي.





المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا علي استاد طوكيو الدولي في المجموعة الثانية.





المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا علي ستاد كاشيما الدولي في المجموعة الثالثة.





المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا علي ستاد يوكوهاما الدولي في المجموعة الرابعة.





الجولة الثانية يوم 26 يوليو:

المباراة الأولى 09:30 صباحًا - المباراة الثانية 02:30 عصرًا علي ستاد سابارو دوم في المجموعة الأولى.





المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا علي ستاد كاشيما الدولي في المجموعة الثانية.





المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا علي ستاد سايتاما الدولي في المجموعة الثالثة.





المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا علي ستاد يوكوهاما الدولي في المجموعة الرابعة.





مباريات الجولة الثالثة يوم 29 يوليو:

المباراة الأولى 10:00 صباحًا - المباراة الثانية 03:00 عصرًا علي ستاد سابارو دوم الدولي في المجموعة الأولي.





المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا علي ستاد مياجي الدولي في المجموعة الثانية.





المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا علي ستاد سايتاما الدولي في المجموعة الثالثة.





المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا علي ستاد يوكوهاما الدولي في المجموعة الرابعة.



