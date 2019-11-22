العراق: المتحدث باسم عبدالمهدي ينفي مقتل أي متظاهراليوم

نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، عبدالكريم خلف، مقتل أي متظاهر خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى اليوم.







وأكد "خلف"، خلال تصريحاته، اليوم الجمعة، أن عمليات وزارة الصحة لم تسجل أي حالة استشهاد في ساحات التظاهرات اليوم الجمعة.







وكذَّب المتحدث باسم عبدالمهدي ما جاء في وسائل الإعلام بشأن سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين اليوم، مبيناً أن "ما ذكر بشأن ذلك لا صحة له".