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العراق: المتحدث باسم عبدالمهدي ينفي مقتل أي متظاهراليوم
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:44 م
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وكالات
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نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، عبدالكريم خلف، مقتل أي متظاهر خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى اليوم.
وأكد "خلف"، خلال تصريحاته، اليوم الجمعة، أن عمليات وزارة الصحة لم تسجل أي حالة استشهاد في ساحات التظاهرات اليوم الجمعة.
وكذَّب المتحدث باسم عبدالمهدي ما جاء في وسائل الإعلام بشأن سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين اليوم، مبيناً أن "ما ذكر بشأن ذلك لا صحة له".
وأفادت شبكة "رووداو"، أن 3 متظاهرين سقطوا قتلى وجرح ما لايقل عن 27 آخرين، إثر مواجهات مع القوات الأمنية، مؤكدةً أن القوات الأمنية حاولت تفريق المتظاهرين في جسر الأحرار بالقوة.
وتستخدم قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين وسط بغداد.
وأمس الخميس، قتل 6 متظاهرين قرب جسري الأحرار والسنك الحيويين واللذين يؤديان إلى المنطقة الخضراء حيث معقل الحكومة ومكاتب البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الاشتباكات التي باتت تعرف باسم "معركة الجسور".
ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي، سقط في أرجاء العراق 339 قتيلاً و16 ألف جريح، والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن.
وأكد "خلف"، خلال تصريحاته، اليوم الجمعة، أن عمليات وزارة الصحة لم تسجل أي حالة استشهاد في ساحات التظاهرات اليوم الجمعة.
وكذَّب المتحدث باسم عبدالمهدي ما جاء في وسائل الإعلام بشأن سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين اليوم، مبيناً أن "ما ذكر بشأن ذلك لا صحة له".
وأفادت شبكة "رووداو"، أن 3 متظاهرين سقطوا قتلى وجرح ما لايقل عن 27 آخرين، إثر مواجهات مع القوات الأمنية، مؤكدةً أن القوات الأمنية حاولت تفريق المتظاهرين في جسر الأحرار بالقوة.
وتستخدم قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين وسط بغداد.
وأمس الخميس، قتل 6 متظاهرين قرب جسري الأحرار والسنك الحيويين واللذين يؤديان إلى المنطقة الخضراء حيث معقل الحكومة ومكاتب البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الاشتباكات التي باتت تعرف باسم "معركة الجسور".
ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي، سقط في أرجاء العراق 339 قتيلاً و16 ألف جريح، والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن.
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