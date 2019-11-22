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رمضان صبحي أفضل لاعب في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:39 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال
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فاز رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأوليمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وكوت ديفوار التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة في نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة التي أقيمت بمصر في الفترة من ٨ نوفمبر وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر.

 

ونجح منتخب مصر في الفوز بالبطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، بحضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية.

 

وقدم المنتخب المصري مباراة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، ونجح في حصد اللقب الغالي، بعد صراع مع الأفيال الإيفوارية، ويضيف انحاز جديد لنفسه بعد الانجاز الذي تحقق منذ أيام قليلة بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠.

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الكلمات المفتاحية

مباراة مصر وكوت ديفوار رمضان صبحي المنتخب الاوليمبى

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