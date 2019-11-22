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ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم - الأهداف والنتيجة egypt vs cote d'ivoire

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:34 م
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مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم
مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم
حسام مجدي
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استطاع منتخب مصر الأولمبي أن يفوز على نظيره منتخب كوت ديفوار بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 على ستاد القاهرة.

ملخص الشوط الأول من مباراة مصر وكوت ديفوار
وبدأ الشوط الأول بشكل هادئ من جانب المنتخبين وبمرور الوقت ظهرت سيطرة كبيرة من منتخب مصر الذي أضاع العديد من الفرص السهلة لتظهر بعد ذلك خطورة من منتخب كوت ديفوار ولكن منعهم دفاع منتخب مصر من تسجيل أي أهداف.

أهداف الشوط الأول من مباراة مصر وكوت ديفوار
وظل منتخب مصر يشكل خطورة على مرمى منتخب كوت ديفوار ليتمكن من خطف هدفه الأول في الدقيقة 37 عن طريق كريم العراقي ولكن انتفض منتخب كوت ديفوار بعد هذا الهدف بشكل كبير لخطف هدف التعادل ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف نظيف.

ملخص الشوط الثاني من مباراة مصر وكوت ديفوار
وبدأ الشوط الثاني وكانت السيطرة الأكبر من منتخب كوت ديفوار الذي كان ييحث بقوه عن خطف هدف التعادل مع وجود بعض المحاولات من لاعبي منتخب مصر لتسجيل المزيد من الأهداف.

أهداف الشوط الثاني من مباراة كوت ديفوار ومصر
ولكن تفاجئ منتخب مصر بتسجيل منتخب كوت ديفوار لهدف التعادل في الدقيقة 89 عن طريق دومبيا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

ملخص الشوط الإضافي الأول من مباراة مصر وكوت ديفوار
وبدأ الشوط الإضافي الأول وشكل كلا المنتخبين خطورة على مرمى بعضهم البعض بحثا عن تسجيل هدف الفوز ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الإضافي الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

ملخص الشوط الإضافي الثاني من مباراة مصر وكوت ديفوار
فيما بدأ الشوط الإضافي الثاني وكان منتخب مصر هو الأكثر سيطرة وخطورة مع وجود بعض المحاولات من منتخب كوت ديفوار وبالفعل في الدقيقة 114 سجل رمضان صبحي الهدف الثاني لمنتخب مصر ليحاول بعد ذلك كوت ديفوار تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

مصر تصعد أول لأولمبياد طوكيو
وبهذه النتيجة يحسم منتخب مصر الأولمبي رسميا لقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام ليتأهل كأول في أولمبياد طوكيو 2020.
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