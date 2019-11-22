بعد حصوله على البطولة الإفريقية.. السيسي مهنئا المنتخب الأوليمبي: إنجاز جديد يسطره شباب مصر

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأوليمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو.





وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنجازا جديدا يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة، إنجازا يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".



