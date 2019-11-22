أخبار ريال مدريد اليوم.. سخرية "الجولف" تظهر في مران الملكي ولاعب برشلونة على رادار بيريز

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعه 22 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تخطيط إدارة الملكي لتوجيه ضربة قوية إلى برشلونة والتعاقد مع مدافعه صامويل أومتيتي.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يخطط لضم نجم برشلونة

أفادت وسائل إعلام عالمية بأن ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع أحد نجوم غريم التقليدي برشلونة في صفقة مدية وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت وسائل الإعلام العالمية إلى أن الملكي يحاول الاصطياد في الماء العكر مستغلا وضع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي المتدهور مع برشلونة.

وأوضحت وسائل الإعلام العالمية أن أومتيتي نجم أولمبيك ليون الفرنسي السابق يعاني من تجاهل الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة في الموسم الحالي بعد غيابه عن الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وذكرت وسائل الإعلام أنه مع عودة أومتيتي من الإصابة وجد أن مكانه في التشكيل الأساسي قد ضاع لصالح مواطنه كليمو لونجليت الذي أثبت كفائته في فترة غيابه في خط دفاع النادي الكتالوني.

وأكدت وسائل الإعلام رغبة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في التحرك للتعاقد مع أومتيتي من برشلونة لترميم دفاع الميرينجي في الموسم المقبل، حيث حصل بيريز على موافقة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق على الصفقة، حيث يرى زيدان أن مواطنه يمكنه تقديم الإضافة المطلوبة في الخط الخلفي للملكي.

- جوارديولا يفسد مخطط ريال مدريد للتوقيع مع لاعب برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى لتوجيه ضربة لغريمه برشلونة بالتعاقد مع لاعب نادي برشلونة "صامويل أومتيتي".

ويعاني أومتيتي من وضعية صعبة داخل صفوف البلوجرانا، حيث تسببت الإصابات المتتالية في إنخفاض مستواه بشكل مخيف، ليفقد مركزه الأساسي في برشلونة ومنتخب فرنسا لصالح زميله كليمون لونجليه.

ورغم إبتعاده عن الصورة، إلا أن الفرنسي ذو الأصول الكاميرونية ما زال يروق للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، حيث طلب من رئيس النادي "فلورنتينو بيريز" سرعة ضمه للنادي الملكي.

ويعاني دفاع ريال مدريد من غياب البديل الجيد للثنائي سيرخيو راموس ورافائيل فاران، ويرى زيدان في أومتيتي خير تعويض للثنائي.

في سياق متصل يسعى نادي مانشستر سيتي لتدعيم خط دفاعه المتخم بالإصابات منذ إصابة إيمريك لابورت مدافع الفريق ومنتخب فرنسا مطلع هذا الموسم.

ويعد الدولي الفرنسي هدفاً قديماً للمدرب بيب جوارديولا، حيث حاول التعاقد معه مطلع هذا الموسم، لكن طلبه قوبل بالرفض من إدارة البلوجرانا.

وأضافت التقارير أن بيب سيدخل على خط المفاوضات مع أومتيتي لتدعيم الخط الخلفي للسيتي، مما سيؤدي لإرتفاع القيمة المالية للصفقة في حال حدوثها.

ومن المتوقع أن يرتفع سعر اللاعب لنحو 100 مليون يورو نظراً للمنافسة الشديدة بين الناديين على أومتيتي.

- زيدان يُهاجم مورينيو برسالة "خفية"!

لم يبالي الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، كثيرًا بتولي البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلفًا للأرجنتيني المُقال بوكيتينو.

وقال زيدان أن تعاقد نادي توتنهام الإنجليزي مع البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي دارت الكثير من الأقاويل في عدة مناسبات عن عودته المحتملة إلى الفريق "الأبيض"، أنه لا يهتم، وأن ذلك "لم يجعلني أكثر هدوءاً".

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي عشية مباراة ريال سوسييداد "لست أكثر هدوءا، لا أهتم. من الرائع أن تكون هناك علاقة جيدة بينه وبين رئيسنا؛ وإذا كان الأمر كذلك، فهو أمر جيد. إنه (فلورنتينو بيريز) أحضرني إلى هنا؛ كلاعب عشت بفضله في هذا النادي العظيم؛ مر نحو 18 عاماً على وجودي في هذا النادي الرائع، وسأكون ممتناً له دائماً".

- مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد غدًا.

ويواجه ريال مدريد نظيره ريال بيتيس غدًا السبت في الجولة الرابعة من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة الفريق الملكي ظهور الويلزي جاريث بيل بعد غياب منذ شهر بعد إصابته الشهر الماضي مع منتخب ويلز أمام كرواتيا.

واستبعد زيدان المصابين خاميس رودريجيز ولوكاس فاسكيز بجانب فينيسيوس جونيور وماريانو لوجهة نظر فنية. وضمت قائمة ريال مدريد كلًا من :-

حراس المرمى : كورتوا - أويولا - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - فيرلاند ميندي

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو

خط الهجوم : إيدين هازاد - كريم بنزيمة -جاريث بيل - يوفيتش - رودريجيو.

- ريال مدريد يجهز مفاجأة مدوية لكريم بنزيمة

يجهز نادي ريال مدريد الإسباني مفاجأة كبرى للفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق الأول خلال الفترة المقبلة وفقاً لما نشرته تقارير صحفية صباح اليوم الجمعة.

واكدت صحيفة ماركا الإسبانية على أن إدارة نادي ريال مدريد تستعد لمكافأة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بتمديد تعاقده مع الفريق، وذلك بعدما ظهر بصورة رائعة للغاية في قيادة خط هجوم الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيمة نجح في سد فراغ كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق السابق بعد رحيله إلى يوفنتوس في الصيف قبل الماضي.

واوضحت الصحيفة المقربة من ريال مدريد إلى أن بنزيم نجح في تسجيل 9 أهداف كاملة خلال 11 مباراة بقميص النادي الأبيض في الليجا، كما سجل 4 أهداف خلال 4 مباريات في البطولة ذات الآذنين ليدفع الإدارة في التفكير لتمديد عقده بالفترة القادمة.

- نجم ريال مدريد يسخر من جاريث بيل في التدريبات بطريقة مهينة

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تدريبات ريال مدريد اليوم الجمعة والتي شهدت تواجد جاريث بيل نجم الملكي.

وكان جاريث بيل قاد ويلز لنهائيات أمم أوروبا في العام القادم بعد الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على المجر بثنائية نظيفة سجلها نجم يوفنتوس الإيطالي آرون رامسي.

ووفقا لصحيفة "كواترو" الإسبانية فإنه خلال الحصة التدريبية لريال مدريد اليوم ، مرر جاريث بيل تمريرة خاطئة ثم سقط على الأرض فاقترح ماريانو دياز على الويلزي مازحاً أن يمرر الكرة كما لو كانت كرة جولف .

وجاءت سخرية دياز من جاريث بيل على خلفية قيام الأخير برفع لافتة مكتوب عليها "ويلز ، الجولف ، ريال مدريد بهذا الترتيب"، في إشارة واضحة منه إلى أولوياته والتي جاءت لعبة الجولف متفوقة على فريقه الحالي الملكي الأمر الذي أثار غضب الملايين من عشاق الميرينجي.

- زيدان: بيل بإمكانه أن يكون لاعباً حاسماً

أشاد المدير الفني الفرنسي "زين الدين زيدان" بلاعبه الويلزي الدولي "جاريث بيل" في المقابلة الصحفية قبل مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي قائلاً: " برأيي تم أثارة الجدل كثيراً حول موقف بيل، يجب ترك ذلك جانباً والتركيز في كرة القدم".

وتابع: "يجب أن يركز بيل في كرة القدم، يجب أن يقوم بدوره كلاعب، وأقوم بدوري كمدرب".

وأضاف: " لعب بيل جيداً مع منتخب بلاده، أوجه أنظاري لمستواه وآداؤه فقط دون أي شئ آخر، لا ألتفت للشائعات".

- ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم تشيلسي

كشفت تقارير أن نادي ريال مدريد الإسباني رفض فرصة التعاقد مع البرازيلي مهاجم تشيلسي ويليان في صفقة انتقال حر.

يُزعم أن البلوز يجري مفاوضات مع البرازيلي الدولي بشأن صفقة جديدة ، ولكن كما هو الحال ، فإن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا سيكون خارج العقد في نهاية حملة 2019-20.

سيكون ويليان حراً في الاتفاق على عقد مسبق مع نادي أجنبي في بداية عام 2020 إذا فشل في توقيع تمديد مع تشيلسي ، وكان برشلونة مرتبطًا بقوة.

ووفقًا للصحيفة " Defensa Central " ، فقد تم عرض أمريكا الجنوبية أيضًا على مدريد ، إلا أن جانب زين الدين زيدان أشار إلى أنهم لن يكونوا مهتمين بتوقيعه على النقل المجاني.

- تحرك مفاجئ من ريال مدريد لتمديد عقد نجم الفريق

حرصت إدارة ريال مدريد، على فتح خط المفاوضات مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، من أجل تمديد تعاقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إدارة الميرنجي تستعد لمكافأة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بتمديد تعاقده مع الفريق، وذلك بعدما ظهر بصورة رائعة للغاية في قيادة خط هجوم الفريق، عقب رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد يدرك أن بنزيما أصبح أحد أبرز نجوم الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما نجح في الظهور بأداء رائع سواء علي الصعيد المحلي بالليجا وكذلك أوروبيًا في دوري الأبطال، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف كاملة خلال 11 مباراة بقميص النادي الأبيض في الليجا، كما سجل 4 أهداف خلال 4 مباريات في البطولة ذات الآذنين.

واختتمت الصحيفة، أن الريال يرحب اللاعب بتمديد عقده مع الفريق، خصوصًا بعدما أصبح الأمر أولوية بالنسبة لإدارة ناديه، تزامنًا مع انطلاق المفاوضات بين المسؤولين وعشيرة اللاعب من أجل تمديد عقده لموسمين إضافيين، علمًا بأن عقده الحالي يتمد حتى 2021 المقبل.