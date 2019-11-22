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الإفتاء: التجديد الديني ليس بضاعة مستحدثة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:24 م
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دار الإفتاء
دار الإفتاء
هدى عبدالرازق
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نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "الفيسبوك"، مقطع فيديو بطريقة "موشن جرافيك" بعنوان التجديد حياة للدين، حيث أوضحت أن التجديد مظهر لصحة الدين، وعلامة على حياته.

وأوضح الفيديو، أن تجديد الدين لم ينقطع إلا في فترات الضعف الحضاري، والموات الفكري الذي أصاب الأمة في عصور انحطاطها، حيث أن التجديد الديني معلم أصيل من معالم الدين حث عليه الرسول الكريم.

وفتجديد الخطاب الديني ليس بضاعة مستحدثة بل هو تواصل بين الماضي والحاضر، وتكامل بين المعاصرة والتراث، حيث كان السلف الصالح على دراية بضرورة التجديد بما لا يمس أصل الدين، وكان لهم نموذج معرفي ينطلق من أصل ثابت، ويراعي المتغير، بنوا به نهضة إسلامية.
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موشن جرافيك دار الإفتاء تجديد الدين بضاعة مستحدثة الفيسبوك الخطاب الديني

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