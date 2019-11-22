Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة أخبار برشلونة اليوم: 3 صفقات نارية تقترب من البرسا والاتفاق مع خليفة فالفيردي وصفقتين كبيرتين لتعويض سواريز

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:16 م
Advertisements
نشرة أخبار برشلونة اليوم
نشرة أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
Advertisements
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 22 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد الفريق للمباريات المقبلة بعد التوقف الدولي للمنتخبات.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 22 - 11 - 2019 :-

أهم أخبار برشلونة اليوم

- مفاجآت في قائمة برشلونة أمام ليجانيس بالدوري

أعلن فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني القائمة الرسمية لمواجهة ليجانيس في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، واستبعد فالفيردي الثنائي لينجليت مدافع الفريق للإصابة فيما استبعد آرثر ميلو بقرار فني وعاد راكيتيتش للقائمة بعد حصوله على التصريح الطبي.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو، اروجو.
خط الدفاع: بيكيه، توديبو، أومتيتي، جونيور فيرو، موسي واجي، مورير.
خط الوسط: الينيا، راكيتتيش، دي يونج، بوسكيتس، فيدال.
خط الهجوم: جريزمان، ميسي، كارليس بيريز، سواريز، انسو فاتي، ديمبيلي.

- رسالة أخيرة من فالفيردي.. مدرب برشلونة يخشى الخطر القادم

حذر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة لاعبيه من الاستهانة مضيفه ليجانيس متذيل ترتيب الليجا، عندما يلتقي كلا الفريقين غدًا، وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد: "يجب أن لا ننظر إلى أن ليجانيس في أسفل الترتيب، في الموسم الماضي فازوا علينا في بوتاركي، خسرنا الكثير من النقاط خارج الديار، ضد غرناطة وضد ليفانتي، ومع بيلباو في الدقيقة الأخيرة".

أهم أخبار برشلونة اليوم

- 3 صفقات من العيار الثقيل على طاولة برشلونة

كشفت تقارير اسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، ٱن هناك اهتمام كبير من فريق برشلونة بالتعاقد مع عدد من المهاجمين على رأسهم؛ لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان وإيرلينج هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي، بالإضافة إلى مدافع يدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

- برشلونة يتحرك من أجل ضم بديل فالفيردي

أفادت تقارير أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لمعركة مع بايرن ميونيخ مقابل خدمات المدرب الأرجنتيني موريسيو بوتشيتينو، وذلك بعد رحيله من تدريب فريق توتنهام هوتسبير في الايام الأخيرة وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو كمدرب للفريق.

- أسطورة برشلونة يحدد خليفة فالفيردي

تحدث أسطورة الكرة البرازيلية ريفالدو لاعب برشلونة السابق، عن المدرب المفضل لخلافة إرنستو فالفيردي في تدريب الفريق الكاتالوني بالموسم المقبل، ويرى ريفالدو أن المدير الفني الحالي لريفر بليت الأرجنتيني مارسيلو جاياردو هو مدرب رائع ومناسب جدًا لتدريب البارسا، بعدما ارتبط اسمه بقوة لتدريب العملاق الكاتالوني.

أهم أخبار برشلونة اليوم

- برشلونة يستعيد مهاجم الفريق أمام ليجانس بالليجا

يستعيد فريق برشلونة الإسباني مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز عندما يحل نادي الفريق ضيفاً ثقيلاً على ملعب "بوتاركي" لمواجهة نادي ليجانيس في إطار مواجهات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

- برشلونة يخطط لعقد صفقتين لخلافة سواريز

كشفت بعض التقارير الإسبانية في الفترة الأخيرة بأن كلا من إيرلينج هالاند ولاوتارو مارتينيز من المرشحين الرئيسيين لبرشلونة ليكونوا بديلين للويس سواريز، وذلك بسبب كثرة إصابات سواريز في الفترة الأخيرة وأيضا احتمالية رحيله في الموسم المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشرة أخبار برشلونة اليوم موريسيو بوتشيتينو ملخص أخبار برشلونة اليوم ريال مدريد برشلونة أخبار برشلونة اليوم

أخبار تهمك

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب(هدف)

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رمضان صبحي يسجل هدف عالمي وقاتل

منذ 9 دقائق

بث مباشر ماتش مصر وكوت ديفوار Bein Match يلا شوت الفراعنة وساحل العاج HD بدون تقطيع ON LINE يوتيوب Plus مصر الأوليمبي

منذ حوالي 3 ساعات

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

منذ حوالي 3 ساعات

HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت

منذ 39 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر beIN سبورت المفتوحة يلا KORA I7SRY رابط ماتش مصر تايم سبورت

منذ ساعة و 27 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ أقل من 5 دقائق

«يلا شوت الجديد» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش مصر TIME LIVE

منذ ساعتين و 44 دقيقة

يلا شووت Time Sport مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YALLAKORA حصري رابط ماتش مصر قناة مفتوحة Extra Time

منذ 42 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر جودة متعددة اليوم ON SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر egypt vs cote d'ivoire LIVE يلا شوت رابط ماتش مصر Total U-23 Africa Cup

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر Total U-23 Africa Cup of Nations Egypt 2019 FINAL

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ ساعة و 26 دقيقة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر TIME SPORT

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش مصر تايم سبورت beIN SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

برشلونة يحدد الصفقة الكبرى

أخبار برشلونة: البرسا يحصن نجمه من غدر الريال وأزمة جديدة تؤرق "فالفيردي" والصفقة الكبرى تقترب من "كامب نو"

أخبار برشلونة اليوم: صفقة نارية على أعتاب البرسا وخناقة بين لاعبي البلوجرانا ومشكلة كبيرة لبرشلونة في دوري الأبطال

أخبار برشلونة: ميسي يختار صفقة برشلونة الجديد وحسم مصير فالفيردي ونجم البرسا يقترب من ريال مدريد وصفقة المايسترو تقترب

نشرة أخبار برشلونة اليوم: نجمي البرسا يرحلان في يناير وحلم الصفقة الكبري يتبخر ومفاجأة عن نيمار والكشف عن الصفقة الجديد

برشلونة يخطط لعقد صفقتين لخلافة سواريز

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رمضان صبحي يسجل هدف عالمي وقاتل

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش مصر تايم سبورت beIN SPORT

07:25 م

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر egypt vs cote d'ivoire LIVE يلا شوت رابط ماتش مصر Total U-23 Africa Cup

07:13 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر TIME SPORT

08:10 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

07:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status