نشرة أخبار برشلونة اليوم: 3 صفقات نارية تقترب من البرسا والاتفاق مع خليفة فالفيردي وصفقتين كبيرتين لتعويض سواريز

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 22 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد الفريق للمباريات المقبلة بعد التوقف الدولي للمنتخبات.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 22 - 11 - 2019 :-





أهم أخبار برشلونة اليوم





- مفاجآت في قائمة برشلونة أمام ليجانيس بالدوري





أعلن فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني القائمة الرسمية لمواجهة ليجانيس في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، واستبعد فالفيردي الثنائي لينجليت مدافع الفريق للإصابة فيما استبعد آرثر ميلو بقرار فني وعاد راكيتيتش للقائمة بعد حصوله على التصريح الطبي.





وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:





حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو، اروجو.

خط الدفاع: بيكيه، توديبو، أومتيتي، جونيور فيرو، موسي واجي، مورير.

خط الوسط: الينيا، راكيتتيش، دي يونج، بوسكيتس، فيدال.

خط الهجوم: جريزمان، ميسي، كارليس بيريز، سواريز، انسو فاتي، ديمبيلي.





- رسالة أخيرة من فالفيردي.. مدرب برشلونة يخشى الخطر القادم





حذر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة لاعبيه من الاستهانة مضيفه ليجانيس متذيل ترتيب الليجا، عندما يلتقي كلا الفريقين غدًا، وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد: "يجب أن لا ننظر إلى أن ليجانيس في أسفل الترتيب، في الموسم الماضي فازوا علينا في بوتاركي، خسرنا الكثير من النقاط خارج الديار، ضد غرناطة وضد ليفانتي، ومع بيلباو في الدقيقة الأخيرة".





أهم أخبار برشلونة اليوم





- 3 صفقات من العيار الثقيل على طاولة برشلونة





كشفت تقارير اسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، ٱن هناك اهتمام كبير من فريق برشلونة بالتعاقد مع عدد من المهاجمين على رأسهم؛ لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان وإيرلينج هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي، بالإضافة إلى مدافع يدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.





- برشلونة يتحرك من أجل ضم بديل فالفيردي





أفادت تقارير أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لمعركة مع بايرن ميونيخ مقابل خدمات المدرب الأرجنتيني موريسيو بوتشيتينو، وذلك بعد رحيله من تدريب فريق توتنهام هوتسبير في الايام الأخيرة وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو كمدرب للفريق.





- أسطورة برشلونة يحدد خليفة فالفيردي





تحدث أسطورة الكرة البرازيلية ريفالدو لاعب برشلونة السابق، عن المدرب المفضل لخلافة إرنستو فالفيردي في تدريب الفريق الكاتالوني بالموسم المقبل، ويرى ريفالدو أن المدير الفني الحالي لريفر بليت الأرجنتيني مارسيلو جاياردو هو مدرب رائع ومناسب جدًا لتدريب البارسا، بعدما ارتبط اسمه بقوة لتدريب العملاق الكاتالوني.





أهم أخبار برشلونة اليوم





- برشلونة يستعيد مهاجم الفريق أمام ليجانس بالليجا





يستعيد فريق برشلونة الإسباني مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز عندما يحل نادي الفريق ضيفاً ثقيلاً على ملعب "بوتاركي" لمواجهة نادي ليجانيس في إطار مواجهات الجولة 14 من الدوري الإسباني.





- برشلونة يخطط لعقد صفقتين لخلافة سواريز





كشفت بعض التقارير الإسبانية في الفترة الأخيرة بأن كلا من إيرلينج هالاند ولاوتارو مارتينيز من المرشحين الرئيسيين لبرشلونة ليكونوا بديلين للويس سواريز، وذلك بسبب كثرة إصابات سواريز في الفترة الأخيرة وأيضا احتمالية رحيله في الموسم المقبل.



