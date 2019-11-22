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رجل دين كبير يحذر من الأزمة العراقية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:07 م
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احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
ترجمة - منة الشريف
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صرحت مصادر من الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن قامت بتفريق النشطاء قسرًا الذين أغلقوا الميناء الرئيسي بالقرب من البصرة، فيما دعا كبير رجال الدين في البلاد إلى إجراء إصلاحات انتخابية لإنهاء الاضطرابات.

وقالت مصادر الشرطة، إن قوات الامن فتحت النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين على جسر بوسط بغداد.

وفي الجنوب، أعادت قوات الأمن فتح مدخل ميناء أم قصر الرئيسي في العراق، الذي أغلقه المتظاهرون منذ يوم الاثنين، حسبما ذكرت مصادر في الميناء.

كما قُتل ما لا يقل عن 330 شخصًا، منذ بدء الاضطرابات الجماعية في بغداد وجنوب العراق في أوائل أكتوبر، وهي أكبر مظاهرات منذ سقوط صدام حسين في عام 2003.

ويطالب المتظاهرون بالإطاحة بطبقة سياسية يُنظر إليها على أنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية، بينما يعاني الكثير من العراقيين من الفقر دون وظائف أو رعاية صحية أو تعليم.

كما دعا رجل الدين الشيعي في العراق "علي السيستاني" اليوم الجمعة، السياسيين إلى التعجيل بإصلاح القوانين الانتخابية، لأن التغييرات ستكون هي السبيل الوحيد لحل أسابيع من الاضطرابات المميتة.

وقال ممثله خلال خطبة في مدينة كربلاء المقدسة: "نؤكد على أهمية تسريع إقرار قانون الانتخابات وقانون لجنة الانتخابات لأن هذا يمثل البلد الذي تجاوز الأزمة الكبيرة".

ومن شأن الإصلاحات التي اقترحها الرئيس العراقي برهم صالح، أن تضم نوابًا ينتخبون من دوائر فردية بدلًا من محافظات بأكملها، وأن يقفوا كأفراد بدلًا من أن يكونوا مدرجين في قوائم الأحزاب، لتلبية مطالب المتظاهرين بتقليص سلطة الأحزاب والتمتع بتمثيل محلي أكبر.

ولكن مشروع قانون اقترحه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الأسبوع أغفل هذه التغييرات.

الإصلاح الانتخابي
قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) يوم الأربعاء الماضي، إن المسودات التي تجري مناقشتها في البرلمان تحتاج إلى تحسين لتلبية المطالب العامة.

وأوضحت رئيسة بعثة الأمم المتحدة جانين هينس بلاسشرت: "أود أن أحث البرلمانيين على التصرف بناءً على مطالب مشرعيهم الانتخابية بإجراء انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة".

وقال اليوم الجمعة، إنه من المهم للسياسيين إصلاح القوانين الانتخابية "بالطريقة الموصوفة في خطبة الأسبوع الماضي" وكرر وجهة نظره بأن المحتجين لديهم مطالب مشروعة لا ينبغي مواجهتها بالعنف.

تحول العديد من المتظاهرين إلى أساليب العصيان المدني في الأسابيع الأخيرة، غير راضين عن وعود الإصلاح الحكومي التي يرون أنها هزيلة.

وقال متحدث حكومي في ذلك الوقت، إن الحصار الأولي كلف العراق أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأسبوع الأول من الإغلاق.

معارك الشوارع
يعطل المتظاهرون في بغداد حركة المرور، ولا يزالون يسيطرون على الأرض؛ حيث يسيطرون على أجزاء من ثلاثة جسور رئيسية تؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة بالعاصمة، حيث توجد المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.

واشتبكوا اليوم الجمعة، مع قوات الأمن التي فتحت النار وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع على حاجز خرساني يفصلهم على جسر أحرار.

كما ألقى المتظاهرون الحجارة وأطلقوا ألعابًا نارية مؤقتة من وراء الحاجز، وبعضهم يرتدون قفازات كبيرة أحيانًا التقطوا قنابل الغاز المسيل للدموع لإرسالها مرة أخرى.

وكانت مشاهد مماثلة مستمرة في أنحاء العاصمة والعديد من المحافظات الجنوبية، منذ اندلاع الاحتجاجات في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ثم استؤنفت في 25 أكتوبر.

ويضرب الكثيرون الآن في الشوارع، مع العديد من النقابات العمالية، التي يقودها المعلمون على وجه الخصوص، تم إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في العديد من المقاطعات الجنوبية يوم الاثنين الماضي.

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ميناء أم قصر الرئيسي قوات الامن العراقية العراق الازمة العراقية

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