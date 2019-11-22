"موجيريني":عمليات قصف النظام السوري شمال غرب سوريا "غير مقبولة"

أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أن عمليات قصف النظام السوري في شمال غرب سوريا غير مقبولة.











وأكدت موجيريني في بيان "على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يعترف بوجود منظمات إرهابية مصنفة كذلك من قبل الأمم المتحدة، إلا أن الهجمات العمياء للنظام السوري وحلفائه ضد منشآت بنى تحتية مدنية أساسية، من بينها منشآت خاصة بالطبابة والتعليم، غير مقبولة ويجب أن تتوقف فوراً".









وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل 21 مدنياً على الأقلّ بينهم عشرة أطفال الأربعاء جراء قصف شنّه النظام السوري وضربات روسية على مناطق في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.





وقالت موغيريني إن "هذه الهجمات الأخيرة على مخيم للنازحين وقصف مركز صحي أساسي قرب الحدود التركية تشكل تصعيداً مؤسفاً في تدهور الوضع في شمال غرب سوريا".





ودعت موغيريني إلى أن تجري الأمم المتحدة تحقيقاً معمقاً حول هذا الهجوم كما غيره من الهجمات.





وأضافت "نعيد التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي بأن كل مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يجب أن يعاقبوا".





وشددت على أن "الاتحاد الأوروبي يذكر أن كل الأطراف في النزاع السوري عليها احترام وضمان إنفاذ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".