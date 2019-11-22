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الجنيه الاسترليني يهبط إلى أدني مستوياته أمام الدولار

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:52 م
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بوابة الفجر
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تراجع الجنيه الاسترلينـيي يوم الجمعة وسجل أكبر خسارة ليوم واحد في حوالي ثلاثة أسابيع بعد أن أظهرت تقارير أن الشركات البريطانية تعاني أعمق تباطؤ منذ منتصف 2016 مع تزايد الحذر قبل انتخابات عامة في المملكة المتحدة في الثاني عشر من ديسمبر .

 

وأظهرت القراءة الأولية لمؤشري آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في بريطانيا يوم الجمعة أن التراجعات في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية كليهما تسارعت في نوفمبر .

 

هبط الاسترليني 0.6 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2837 دولار في أواخر جلسة التداول وهى أكبر خسارة له منذ الرابع من نوفمبر، وفقا لبيانات ريفينيتيف، مع تحرك المستثمرين إلى الهامش قبل عطلة نهاية الأسبوع.

 

وقبل أن يوجه مسح مديري المشتريات ضربة إلى الاسترليني، كانت العملة البريطانية يجري تداولها في نطاق بين 1.2888 و1.2985 دولار هذا الأسبوع، وهو أضيق نطاق أسبوعي منذ يوليو تموز 2014، بحسب بيانات ريفينيتيف.

 

وأمام العملة الأوروبية تراجع الاسترليني 0.3 في المئة إلى 85.86 بنس لليورو
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الكلمات المفتاحية

الجنيه الاسترليني

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