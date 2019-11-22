مشاهدة هدف التعادل لمنتخب كوت ديفوار ضد مصر في نهائي أمم أفريقيا ، حيث نجح المنتخب الإيفواري في إحراز هدف التعادل أمام نظيره المصري، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب ستاد القاهرة، ضمن المباراة النهائية من البطولة الأفريقية.





مشاهدة هدف التعادل لمنتخب كوت ديفوار ضد مصر في نهائي أمم أفريقيا

وكان المنتخب المصري قد تقدم بالهدف الأول عن طريق كريم العراقي، لصالح المنتخب المصري، في الدقيقة 37 من زمن المباراة، بعد تمريرة سحرية من المتألق رمضان صبحي من داخل منطقة الجحزاء، قابلها العراقي بتسديدة أرصية سكنت شباك الفريق الإيفواري.





وفاجئ أبو بكر جونيور دومبيا، المنتخب المصري بهدف التعادل في الدقيقة 89 من زمن المباراة، ليفرض شوطين إضافيين على المنتخب المصري، حيث كان يفصله دقائق قليلة عن معانقة اللقب.





وبدأ شوقي غريب المدير الفني للفراعنة المباراة بالتشكيل التالي:

محمد صبحي في حراسة المرمى، وأمامه الخماسي الدفاعي أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح، وأمامهم الرباعي أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي، مهاجم وحيد في الأمام بقيادة مصطفى محمد.





ويذكر أن منتخبي مصر وكوت ديفوار قد حسما التأهل رسميًا إلى أولمبياد طوكيو 2020، إلى جانب جنوب إفريقيا الذي تمكن من الفوز على غانا وخطف المركز الثالث وحجز بطاقة الصعود الثالثة للأولمبياد.