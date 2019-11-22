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نهائي إفريقيا.. مصر تتعادل إيجابيا مع كوت ديفوار واللجوء للوقت الإضافي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:54 م
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مصر وكوت ديفوار
مصر وكوت ديفوار
محمد جمال
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انتهت مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره كوت ديفوار الأولمبي فى نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى لقاء أقيم على ستاد القاهرة الدولى، ليحتكم المنتخبان إلى الوقت الإضافي على شوطين.

 

فى الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول إستطاع الظهير الأيمن للنادي المصري ومنتخب مصر الأولمبي كريم العراقي تسجيل الهدف الأول من تسديدة رائعة فى شباك كوتديفوار.

 

وجاء هدف لمصر فى الشوط الاول بعدما قام قائد منتخب مصر رمضان صبحي بإختراق من الجانب الأيسر ليمررها عرضية سريعة يستقبلها العراقي بتسديدة قوية.

 

وفى الشوط الثانى وفى أخر دقائق المباراة إستطاع أبوبكار دومبيا من تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 88 من زمن المباراة من عرضية من اللاعب اوتارا.

 

وحقق منتخب مصر الأولمبي فوز كبير فى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بثلاثية دون رد، بينما منتخب كوت ديفوار صعد بعد فوز على غانا بركلات الترجيح.

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الكلمات المفتاحية

نهائي كأس الأمم مصر الاولمبي المنتخب الاولمب

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