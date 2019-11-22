مهرجان القاهرة السنيمائي يسلم الراية للأشتراك في مهرجان البحرالأحمر السينمائي

صرح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بمنح فرص لمجموعة من السينمائيين العرب في ملتقى القاهرة السينمائي، وذلك ضمن فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.









وقد وضح أنه سيتم الأعلان عن أسم المشروع الفائز خلال حفل توزيع جوائز ملتقي القاهرة السينمائي في تمام الساعة السادسة يوم 26 نوفمبر.







وكشفت في هذا السياق أن الفريق الفائز، من مخرج ومنتج، سيتم منحهم فرصة المشاركة في النسخة الأولى من سوق البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي تستضيفه مدينة جدة السعودية من 13 إلى 16 آذار/مارس 2020، شاملة مصاريف التسجيل والسفر والأقامة.





أما عن دورها فهي مؤسسة أهلية غير ربحية على المستوى الوطني، تعنى بدعم صناعة وثقافة السينما، تسعي إلي تجديد المحتوي السينمائي المحلي من خلال دعم وتأهيل السينمائيين ومشاريعهم، انطلاقا من نهج المؤسسة في استقطاب الطاقات الشابة.





ويذكر أنه سيقوم الفريق بعرض مشروعه أمام أكثر من 150 شخصية رائدة في قطاع السينما. كما يشارك في سوق المشاريع 20 فريقاً، بينها 12 مشروعاً تم تطويرها عبر معمل البحر الأحمر السينمائي. تُببَع جلسات عرض المشاريع بثلاثة أيام من الاجتماعات المباشرة المكثفة، وتحصل أفضل المشاريع على التمويل والدعم اللازمين لإنتاج هذه الأفلام، يتم في النهاية الإعلان عن المشروعيّن الفائزيّن بجائزتيّ الإنتاج التي تبلغ قيمة كل منهما 500 ألف دولار أمريكي.





مهدت الطريق للمشاركين خلال رسالة لهم: "نشجع جميع المتقدمين على تقديم أفلامهم للمهرجان بشكل رسمي وفق الإستمارة الإلكترونية و يرحب المهرجان بالأفلام الطويلة والقصيرة، ويقبل كل انواع الأفلام من روائية ووثائقية وأفلام تحريك. كما يقبل الأفلام التجريبية وأفلام الطلبة" ،ويغلق باب قبول الطلبات عند الساعة الخامسة مساءً "بتوقيت السعودية" يوم الخميس، 28 نوفمبر.