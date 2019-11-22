عاجل.. تحديد موعد رحيل رونالدو عن يوفنتوس





أكدت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي يقترب من مغادرة الفريق في نهاية الموسم الحالي.





أندية عديدة تتصارع على ضم رونالدو





وبالطبع يوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ولكن اللاعب بالفعل حسم وجهته.





رونالدو يفكر في العودة إلى مانشستر يونايتد





وكشفت التقارير الصحفية أن رونالدو يفكر في العودة مرة أخرى إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





باريس سان جيرمان البديل لدى رونالدو





كما أشارت التقارير أنه في حالة عدم اكتمال انضمام كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد سيختار الانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة في نادي جديد وفي دوري جديد لم يلعب به من قبل.





سبب رغبة رونالدو في مغادرة يوفنتوس





وذكرت التقارير أن رونالدو يرغب في مغادرة يوفنتوس في نهاية الموسم وقبل انتهاء عقده مع الفريق لأنه لم يعد يشعر بالراحة في النادي الآن خاصة مع قدوم ماوريسيو ساري مدرب الفريق الذي اشتعلت بينهم صراعات عديدة في الفترة الأخيرة.





مشاركات كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم





وقد شارك كريستيانو رونالدو في 17 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدف وحيد.



