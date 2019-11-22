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بحضور صناع الفيلم.. انطلاق عرض "جدار الصوت" في ثاني أيام مهرجان القاهرة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:39 م
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جدار الصوت
جدار الصوت
شيماء عطية
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انطلق منذ قليل، عرض الفيلم اللبناني "جدار الصوت" للمخرج أحمد غصين، والذي ينافس على جائزة الجمهور "جائزة يوسف شريف رزق الله"، وجائزة أفضل فيلم عربي، وذلك ضمن عروض المسابقة الدولية في اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، في قاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقدم الناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان الفيلم قبل عرضه، ودعا مخرج الفيلم ومنتجه لإلقاء كلمة قبل بدء العرض.

بدوره، أعرب المخرج أحمد غصين عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، وهو العرض العربي الأول له، متمنيًا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، وتحقق الثورة اللبنانية نجاحا، كما توجه بالشكر لمنتج الفيلم على إيمانه بالمشروع.

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.
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الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي سينماء رزق الله

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