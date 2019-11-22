مصرع طفلين في انقلاب ميكروباص بطريق إسماعيلية الصحراوى

لقي طفلين، مصرعهما، فيما أصيب 6 أشخاص آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" يستقلونها أمام مدينة الشروق بطريق "مصر _ الإسماعيلية" الصحراوي.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة "ميكروباص" أمام المدخل الثاني لمدينة الشروق بطريق "مصر _ الإسماعيلية" الصحراوي، ما أسفر عن مصرع طفلين، وإصابة 6 أشخاص آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



جرى نقل المصابين إلى المركز الطبي العالمي ومستشفيات "السلام" و"بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.